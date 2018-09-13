Компания Apple представила свои новинки
Это три айфона с обновленной начинкой и экранами разного размера – до 6,1 дюйма. В России продажи начнутся 28 сентября. Кроме того, были продемонстрированы часы Apple Watch четвертой серии.
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Это три айфона с обновленной начинкой и экранами разного размера – до 6,1 дюйма. В России продажи начнутся 28 сентября. Кроме того, были продемонстрированы часы Apple Watch четвертой серии.
Великобритания обвинила Россию в том, что та намеренно усложняет ситуацию вокруг дела Скрипалей По словам представителя премьер-министра Терезы Мэй, Лондон неоднократно просил дать отчет о произошедшем в Солсбери в марте, но российская сторона либо отвечала ложью, либо еще больше запутывала вопрос…
Познер на Baltkom: дело Скрипаля похоже на предлог для ссоры с Россией «То, что российская сторона отрицает какое-либо участие в этом деле — это естественно, сами понимаете. Но, к сожалению, у меня нет ощущения, что этот вопрос решен. Я чрезвычайно боюсь, что речь идет об использовании ловко придуманного хода для дальнейшего ухудшения отношений России и Запада», — сказал Познер…
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