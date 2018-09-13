Чехия планирует перенести своё посольство в Иерусалим
Решение было принято на совместном заседании с участием президента страны Милоша Земана, главы правительства и ключевых министров, сообщает агентство «Франс Пресс». Ранее США признали Иерусалим столицей Израиля и открыли там свое посольство. Это вызвало протесты среди палестинцев и привело к ожесточенным столкновениям.
Комментарии1
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bervalano 13 сентября 2018 | 01:44
Браво Чехия! Кто следующий?