Сергей Митрохин оставлен на ночь в отделении полиции

Бывший глава столичного отделения партии «Яблоко» был задержан накануне на народном сходе против застройки района Кунцево. Как сообщает сайт «ОВД -Инфо», вместе с ним были задержаны муниципальные депутаты Алексей Алексеев и Евгений Барков, а также три активиста. Отмечается, что адвокатов к ним не пустили. По словам дежурного отделения полиции, задержанных обвиняют в порче имущества во время проведения публичного мероприятия.