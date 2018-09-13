Дональд Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в выборы
Он предусматривает возможность заморозки активов компаниям и отдельным гражданам за причастность к кибератакам. Об этом сообщает агентство «Рейтер». Названия конкретных стран в указе не содержатся.
США обвиняют Россию во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. В ноябре в США переизберут Палату представителей и частично Сенат. Компания Microsoft ранее предупредила, что российские хакеры готовились повлиять на эти выборы.
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