Участник Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов уже сутки находится в реанимации в тяжелом состоянии
Близким и родственникам не говорят, что с ним, сообщила «Эху Москвы» участница группы Pussy Riot и подруга Верзилова Вероника Никульшина
По ее словам, состояние Петра Верзилова стало стремительно ухудшаться во вторник вечером. Днем они вместе были в Басманном суде, где рассматривалось административное дело в отношении активистки. Никульшина не исключила, что Петра Верзилова могли отравить. Он находится в токсикореанимационном отделении.
Комментарии10
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tks 13 сентября 2018 | 00:47
После публичного выступления SS-Oberst- Gruppenführer Wiktor Zolotoff стали возможны более массовые eine Abschaffung неугодных.
fresh_breeze 13 сентября 2018 | 00:52
tks:
Да, похоже на то, что Золотова могли подставить, траванув пусика, чтобы все подумали на него. Заодно и на Путина бросить тень, так как он был на финале ЧМ, когда эти огрызки общества устроили свою очередную муйню.
tks 13 сентября 2018 | 00:57
fresh_breeze: Конечно. Всенепременно. Все как сговорились, только и делают, как нарочно, что постоянно, везде и всегда, по поводу и без повода подставляют Фюрера.
hrzn877 13 сентября 2018 | 00:59
fresh_breeze: Огрызки общества - это Путин с Золотовым-дебилом и всей своей бандитской сворой.
vlad_sabbath 13 сентября 2018 | 00:53
Фашисты пошли вразнос...
liberalforeverda 13 сентября 2018 | 00:55
Наркота?
vlad_sabbath 13 сентября 2018 | 00:58
liberalforeverda: БЫДЛОТА портяночная.
blackandwhite 13 сентября 2018 | 00:57
Новичок, к бабке не ходи.
skanon 13 сентября 2018 | 00:59
Отравили.
salut__521 13 сентября 2018 | 01:37
// Петра Верзилова могли отравить//
Что значит могли? Сомненья прочь, отравили! Типичный кегебистский почерк, а в уголке факсимиле путина. Ну не он первый, не он последний...