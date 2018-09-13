Участник Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов уже сутки находится в реанимации в тяжелом состоянии

Близким и родственникам не говорят, что с ним, сообщила «Эху Москвы» участница группы Pussy Riot и подруга Верзилова Вероника Никульшина

По ее словам, состояние Петра Верзилова стало стремительно ухудшаться во вторник вечером. Днем они вместе были в Басманном суде, где рассматривалось административное дело в отношении активистки. Никульшина не исключила, что Петра Верзилова могли отравить. Он находится в токсикореанимационном отделении.