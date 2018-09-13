В Иране к 6,5 годам тюрьмы приговорен бывший вице-президент страны Эсфандияр Рахим Машаи

Он занимал свой пост при бывшем президенте Махмуде Ахмадинежаде. Бывшего высокопоставленного чиновника признали виновным в действиях, которые ставят под угрозу национальную безопасности, — передает агентство Фарс.

Ахмадинежад во время своего второго президентского срока вступил в конфликт с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи. Сообщается, что по окончании полномочий ему негласно запретили вести политическую деятельность.