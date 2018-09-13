Заур Дадаев, исполнитель убийства Бориса Немцова, переведен в другую колонию – из Иркутска в Ангарск
Он будет отбывать наказание в более жестких условиях из-за нарушения режима в позапрошлом году, сказала «Кавказскому узлу» адвокат Роза Магомедова. Она также связала перевод с попыткой получить новые показания. По сведениям защитника, в колонии от Дадаева хотели узнать, где может находиться еще один фигурант дела об убийстве Немцова Руслан Геремеев. Сам Дадаев был приговорен к 20 годам тюрьмы.
Комментарии1
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ur_sus 13 сентября 2018 | 00:13
//По сведениям защитника, в колонии от Дадаева хотели узнать, где может находиться еще один фигурант дела об убийстве Немцова Руслан Геремеев.//
А они не хотели бы поинтересоваться, где скрываются заказчики? Подсказка: Чечня,Грозный и Москва, Кремль...