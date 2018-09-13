Заур Дадаев, исполнитель убийства Бориса Немцова, переведен в другую колонию – из Иркутска в Ангарск

Он будет отбывать наказание в более жестких условиях из-за нарушения режима в позапрошлом году, сказала «Кавказскому узлу» адвокат Роза Магомедова. Она также связала перевод с попыткой получить новые показания. По сведениям защитника, в колонии от Дадаева хотели узнать, где может находиться еще один фигурант дела об убийстве Немцова Руслан Геремеев. Сам Дадаев был приговорен к 20 годам тюрьмы.