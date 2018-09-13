Z Архив новостей новости
5 1 6 534
00:03, 13 сентября 2018

Скандал разгорается в Болгарии вокруг обвинений в прослушке европейских лидеров российскими спецслужбами

Это происходило в софийском отеле «Маринела» с начала года. Там останавливались руководители Евросоюза, которые приезжали на саммиты, пишет издание The Insider. Владелец гостиницы тесно связан с наследницей Болгарской коммунистической партии – Болгарской соцпартией, которая уже 28 лет пользуется поддержкой Москвы. Как пишет болгарская пресса, Москва была заинтересована в дискредитации Софии во время председательствования в ЕС. Разведка и спецслужбы НАТО и ЕС многократно предупреждали болгарских коллег о том, что государство «является объектом гибридной войны, которую ведет Кремль».

Комментарии

1

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

mikhail_spb_ 13 сентября 2018 | 00:19


Надеюсь, хоть за Болгарию не введут антироссийские санкции?
А то они такие полезные для росэкономики, что она может и не вытянуть.

Самое обсуждаемое

Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Как россиянам не дают забыть о Сталине Акции по увековечиванию советского вождя идут по стране: его именем называют улицы, устанавливают бюсты и мемориальные доски. Власти это одобряют…

5 235 6 22132 08.09
Kсталин, общество, власть, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Мы победили! Спасибо, Москва! Следующие 5 лет будут очень важны для Москвы! Сегодняшняя победа дала нам уникальный шанс, чтобы сделать огромный шаг вперед…

5 152 6 15448 10.09
Kполитика, общество, выборы, москва, мнения
Блоги

Боец смешанных единоборств Джеффри Монсон стал депутатом в Красногорске Об сообщает местное отделение «Единой России», от которого спортсмен участвовал в выборах…

5 177 6 19128 11.09
Kвласть, фото, события
Блоги

Людмила Алексеева Председатель Московской Хельсинкской группы

Права людей на мирные протесты неоспоримы Пока собрание остается мирным, обязанность властей, не только не препятствовать, но и оказывать содействие в его проведении. Применение силы — крайняя мера, допустимая лишь в ответ на явные угрозы жизни и здоровью…

5 132 6 14496 07.09
Kправа, законы, акции, протесты, власть, мнения
Новости

Кремль сегодня объявил, что подозреваемые в отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов – гражданские лица По словам Владимира Путина, «ничего там особенного и криминального нет»...

5 49 6 5582
Блоги

+ Владимир Путин и Си Цзиньпин вместе приготовили блины Владимир Путин и Си Цзиньпин вместе приготовили блины Российский президент оценил мастерство китайского коллеги…

5 65 6 7816 11.09
8читать ;смотреть
Kобщество, фото, видео, путин, события
Новости

Великобритания обвинила Россию в том, что та намеренно усложняет ситуацию вокруг дела Скрипалей По словам представителя премьер-министра Терезы Мэй, Лондон неоднократно просил дать отчет о произошедшем в Солсбери в марте, но российская сторона либо отвечала ложью, либо еще больше запутывала вопрос…

5 89 6 10767
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Познер на Baltkom: дело Скрипаля похоже на предлог для ссоры с Россией «То, что российская сторона отрицает какое-либо участие в этом деле — это естественно, сами понимаете. Но, к сожалению, у меня нет ощущения, что этот вопрос решен. Я чрезвычайно боюсь, что речь идет об использовании ловко придуманного хода для дальнейшего ухудшения отношений России и Запада», — сказал Познер…

5 73 6 8792 07.09
Kобщество, расследования, события
Новости

В Роскосмосе считают, что отверстие в космическом корабле «Союз» могли преднамеренно просверлить астронавты США Российские специалисты уже запросили у  NASA данные видеорегистраторов астронавтов, а также действующие медицинские показания…

5 45 6 5601
Блоги

+ «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на дуэль Алексея Навального в ответ на опубликованные ФБК данные о нарушениях ведомства при закупках…

5 1515 6 190756 11.09
8читать ;смотреть
Kнавальный, росгвардия, политика, видео, события
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Навальный — обыкновенный провокатор российских спецслужб Операция «Навальный — лидер оппозиции» была успешно реализована российскими спецслужбами. Массовые митинги дискредитированной оппозиции существенно сократились и по частоте и численно…

5 198 6 26252 06.09
Kнавальный, политика, спецслужбы, оппозиция, рф, мнения
Блоги

Наталья Каплан сестра Олега Сенцова

Олег Сенцов: «Я не верю уже в счастливый конец всей этой истории» Сам Олег пишет мне такое: «То что я скоро выйду и мы все счастливо заживем в Киеве я уже не верю. Как и во многое другое»...

5 82 6 11094 10.09
Kсенцов, общество, закон, мнения
Блоги

«Данные действия создают реальную угрозу единству всего мирового Православия» Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви…

5 257 6 36136 08.09
Kправославие, рпц, события
Новости

В Роскосмосе склоняются к тому, что американские астронавты намеренно повредили «Союз», сообщают источники Эта версия стала приоритетной…

5 51 6 11393
Блоги

МИД РФ: Выступление Терезы Мэй выдержано в абсолютно неприемлемой тональности В нем содержится ряд безапелляционных обвинений в адрес Российской Федерации и двух, как утверждается, наших граждан. Решительно отвергаем эти инсинуации…

5 165 6 23411 06.09
Kскрипаль, великобритания, рф, политика, расследования, конфликты, события
Блоги

Сергей Аксенов: Цензурных ответов на «предложение» Порошенко у меня нет И вот теперь глава террористического режима, устроившего эту блокаду, предлагает принять наших детей в Херсонской области…

5 272 6 41310 06.09
Kкрым, экология, аварии, украина, порошенко, дети, мнения

Популярное за неделю

Новости

Путин сообщил об обнаружении Петрова и Боширова, которых Британия подозревает в отравлении Скрипалей Отвечая на вопрос о людях, которых подозревают в  покушении на Сергея и Юлию Скрипалей, сказал, что они известны российским властям…

5 113 6 25964
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

То есть профессионализм этой операции был таков (я уже помолчу про гостиницу за 48 фунтов), что они попросту не знали, что Юлия Скрипаль приехала к своему отцу…

5 219 6 167692 08.09
#слушать 48:38 8читать $скачать 11.1 МБ
Голосование
Готовы ли вы пожертвовать просмотром зарубежных блокбастеров ради поддержки отечественного кинематографа?
5 72 6 11495 10.09
Блоги

«Женщины, встаем! Там наши дети!» Как за один день в Екатеринбурге полиция потеряла доверие жителей Время было потеряно, дети разбежались. К своим грузовикам спецназ возвращался под возмущенные крики. «Вы кого защищаете?! Вы не тех защищаете, на своих же детей с дубинками пошли!»..

5 280 6 414071 09.09
Kполитика, екатеринбург, акции, общество, события
Блоги

+ «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на дуэль Алексея Навального в ответ на опубликованные ФБК данные о нарушениях ведомства при закупках…

5 1515 6 190756 11.09
8читать ;смотреть
Kнавальный, росгвардия, политика, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7251951
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3654738

Сегодня в эфире