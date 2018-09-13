Скандал разгорается в Болгарии вокруг обвинений в прослушке европейских лидеров российскими спецслужбами

Это происходило в софийском отеле «Маринела» с начала года. Там останавливались руководители Евросоюза, которые приезжали на саммиты, пишет издание The Insider. Владелец гостиницы тесно связан с наследницей Болгарской коммунистической партии – Болгарской соцпартией, которая уже 28 лет пользуется поддержкой Москвы. Как пишет болгарская пресса, Москва была заинтересована в дискредитации Софии во время председательствования в ЕС. Разведка и спецслужбы НАТО и ЕС многократно предупреждали болгарских коллег о том, что государство «является объектом гибридной войны, которую ведет Кремль».