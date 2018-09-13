Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в выборы

Это касается, в том числе, распространения пропаганды и дезинформации, — пояснил представитель Белого дома. Меры будут применяться как к физическим и юридическим лицам, так и к целым странам. Сюда включены заморозка активов, а также ограничение доступа к финансам, — рассказал журналистам помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Он добавил, что о каких-то конкретных странах в указе Трампа не говорится.

Американские спецслужбы обвиняют Россию во вмешательстве в президентские выборы. В Москве эти обвинения отвергают.