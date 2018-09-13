Участник Pussy Riot, издатель «Медиазоны» Петр Верзилов госпитализирован в тяжелом состоянии
Его родные подозревают, что он был отравлен. Как рассказала «Медузе» его девушка, участница группы Вероника Никульшина, он начал терять зрение, речь и способность передвигаться. По ее словам, Верзилову стало плохо вскоре после заседания суда, где рассматривалось административное дело против нее. В шесть часов вечера он лег спать; когда через два часа Никульшина пришла домой, он «проснулся и сказал, что начинает терять зрение». Врачи отказываются сообщить ей, поставлен ли ему диагноз «отравление». В июле Верзилов, Вероника Никульшина, Ольга Курачева и Ольга Пахтусова выбежали на поле во время финала чемпионата мира по футболу в Москве в полицейской форме; акция была проведена под названием Pussy Riot. Активисты получили по 15 суток ареста.
Комментарии5
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mikhail_spb_ 13 сентября 2018 | 00:07
Акция была классная, но она не понравилась мстительному и злопамятному человечку, присутствовавшему на матче.
Видать, он и приказал лубянским отравителям отомстить.
Пётр, выздоравливай!
nanarovsky 13 сентября 2018 | 00:10
mikhail_spb_: Пётр, выздоравливай!
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Думаю новичком травили опять...
peresvet73 13 сентября 2018 | 00:10
Путин дождался конца ЧМ-2018 и ещё немного выждал, а теперь показательно отомстил. Показательно - демонстративно Путин отомстил.
Давно надо прямо признать, что вдохновителем, организатором и координатором террора в стране является Путин В.В., занимающий должность президента РФ.
samara2012 13 сентября 2018 | 00:12
ОНО отомстило...однозначно.
kaplan911 13 сентября 2018 | 00:14
Всё идёт с головы, от главначальника.