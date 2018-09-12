Участник Pussy Riot, издатель «Медиазоны» Петр Верзилов госпитализирован в тяжелом состоянии
Его родные подозревают, что он был отравлен. Как рассказала «Медузе» его девушка, участница группы Вероника Никульшина, он начал терять зрение, речь и способность передвигаться. По ее словам, Верзилову стало плохо вскоре после заседания суда, где рассматривалось административное дело против нее. В шесть часов вечера он лег спать; когда через два часа Никульшина пришла домой, он «проснулся и сказал, что начинает терять зрение». Врачи отказываются сообщить ей, поставлен ли ему диагноз «отравление». В июле Верзилов, Вероника Никульшина, Ольга Курачева и Ольга Пахтусова выбежали на поле во время финала чемпионата мира по футболу в Москве в полицейской форме; акция была проведена под названием Pussy Riot. Активисты получили по 15 суток ареста.
Комментарии3
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ivfn 12 сентября 2018 | 23:38
поставлен ли ему диагноз «отравление».//
Неужто опять "новичок"? Жалко Педю!
kuxxxku 12 сентября 2018 | 23:54
Очень похоже на синдром Меньерэ...препротивное заболевание вестибулярного аппарата...
tuman13 12 сентября 2018 | 23:58
Он тут верещал о недовложениях в передачках, обвиняя полицию. И вдруг отравление... Вай-вай-вай... А не сам ли обожрал узников Мордора, и пал на поле переедания?