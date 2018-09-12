Участник Pussy Riot, издатель «Медиазоны» Петр Верзилов госпитализирован в тяжелом состоянии

Его родные подозревают, что он был отравлен. Как рассказала «Медузе» его девушка, участница группы Вероника Никульшина, он начал терять зрение, речь и способность передвигаться. По ее словам, Верзилову стало плохо вскоре после заседания суда, где рассматривалось административное дело против нее. В шесть часов вечера он лег спать; когда через два часа Никульшина пришла домой, он «проснулся и сказал, что начинает терять зрение». Врачи отказываются сообщить ей, поставлен ли ему диагноз «отравление». В июле Верзилов, Вероника Никульшина, Ольга Курачева и Ольга Пахтусова выбежали на поле во время финала чемпионата мира по футболу в Москве в полицейской форме; акция была проведена под названием Pussy Riot. Активисты получили по 15 суток ареста.