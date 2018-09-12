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23:21, 12 сентября 2018

Петр Верзилов попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Участник Pussy Riot, издатель «Медиазоны» Петр Верзилов вечером 11 сентября попал в больницу в тяжелом состоянии. Как рассказала «Медузе» его девушка, участница группы Вероника Никульшина, он начал терять зрение, речь и способность передвигаться.

Петра Верзилова доставили в токсикореанимационное отделение городской клинической больницы имени Бахрушиных в Сокольниках. Близкие Верзилова рассказали «Медузе», что его мать вечером 12 сентября приехала в больницу, но ее не пустили к сыну. Ей также отказались сообщать, в каком он состоянии — и какой у него предварительный диагноз. «[В больнице] сказали, что никакую информацию не имеют права разглашать… Они ее отправили, грубо себя вели. Сказали, что пустить не могут. Тыкают в бумажку о том, что не могут разглашать [сведения], пока больной сам не подпишет бумагу, а он без сознания», — говорят близкие Верзилова.

По словам Никульшиной, Верзилову стало плохо вскоре после заседания суда, где рассматривалось административное дело против нее. В шесть часов вечера он лег спать; когда через два часа Никульшина пришла домой, он «проснулся и сказал, что начинает терять зрение». «С восьми до десяти ему в геометрической прогрессии становилось хуже. Сначала зрение, потом способность разговаривать, потом способность прямо ходить», — заявила Никульшина.

«Когда приехала скорая, он на все вопросы отвечал, что «нет, ничего не ел, не принимал вещества». Ему все быстрее становилось хуже, у него начались судороги. По пути в машину скорой у него начался уже бред. Он впал в такое полусонное-полубеспамятное состояние, перестал реагировать на меня, узнавать», — рассказала Вероника Никульшина «Медузе».

По словам Никульшиной, анализы «ничего плохого вроде бы не показали», но около часа ночи Верзилова увезли в токсикологическое отделение. Врачи отказываются сообщить ей, поставлен ли ему диагноз «отравление», так как ее «статус гражданской жены никаких прав не дает». «Врач только сказала, что состояние тяжелое, динамика положительная, он стал реагировать на имя», — рассказала она.

Петр Верзилов стал известен в конце 2000-х годов как участник арт-группы «Война», где также состояла его жена Надежда Толоконникова. В 2012-м Толоконникову вместе с Марией Алехиной и Екатериной Самуцевич осудили по делу Pussy Riot. Во время процесса Верзилова называли продюсером группы. Он активно занимался освещением дела, в том числе за рубежом, благодаря чему о преследовании Pussy Riot стали говорить десятки музыкантов мирового уровня. В 2014 году Толоконникова и Алехина учредили издание «Медиазона»; Верзилов стал его издателем. 15 июля 2018 года Верзилов, Вероника Никульшина, Ольга Курачева и Ольга Пахтусова выбежали на поле во время финала чемпионата мира по футболу в Москве в полицейской форме; акция была проведена под названием Pussy Riot. Активисты получили по 15 суток ареста.

«Медуза»

Комментарии

29

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drgonish 12 сентября 2018 | 23:28

[Как рассказала «Медузе» его девушка, участница группы Вероника Никульшина, он начал терять зрение, речь и способность передвигаться.]

Метанола плеснули что-ли?

mongol_9 12 сентября 2018 | 23:36

drgonish: Несомненно это Петров и Баширов, эти злодеи перетравят всех думающихлЮдей.
ДумающиелЮди подтвердят! ))

sandro_007 12 сентября 2018 | 23:40

Не понравилась отвратительная выходка на финале, как и предыдущие, но все равно, здоровья. Надеюсь, что не передозировка и все обойдется.

ihtiostega 12 сентября 2018 | 23:44

mongol_9:Букву "Ю" так пишешь,чтобы подтвердить свою физическую близость с Гитлером ?

(комментарий скрыт)

aleksandr39 12 сентября 2018 | 23:47

drgonish: "новичок "

hidden 13 сентября 2018 | 00:18

drgonish: Похоже на инсульт. Было бы отравление, скорее всего наблюдалась бы рвота.

allasc 12 сентября 2018 | 23:29

а Навальный ходит здоровый сытый....невредимый... делайте выводы россияне

curious69_ 12 сентября 2018 | 23:33

allasc: Выводы сделаны... Значит против того , что Верзилова отравили кремлёвские благородные рыцари плаща и кинжала - у вас возражений не имеется.

allasc 12 сентября 2018 | 23:35

curious69_: абсолютно неверный вывод..... Навальный это человек Путина....он провоцирует и сдает власти всех достойнейших

mikle1999 12 сентября 2018 | 23:51

allasc: и уже этих достойнейших травят?

pusin_patriot 12 сентября 2018 | 23:53

allasc: Значит в следующий раз все молодогвардейцы с бывшими нашистами и прочие лахтанские, включительно всех местных ботов, дружными колоннами на митинг - за Навального!

Это же человек Путина по вашему, поддержим так сказать, все приходите, обязательно, ну на согласованный разумеется, согласованный митинг-концерт на Манежке за Навального, чтобы уже все по вашему разряду. Человеку Путина только лучшее!

asi 12 сентября 2018 | 23:54

allasc: здоровый, сытый, в тюрьме.

blackspring 12 сентября 2018 | 23:31

Пшик-пшик-пшик, кто на новенького? Кремль действует проверенными методами.

dew_point 12 сентября 2018 | 23:33

Новичок возвращается в Россию.
Ура, товарищи!
Когда вместо футбола на стадионах начнутся расстрелы?

s_a_n_d_r_a 13 сентября 2018 | 00:16

dew_point:
Не для ли того столько стадионов настроили? А ЧМ для маскировки?

jetsam 12 сентября 2018 | 23:35

небось отечественного сырка на пальмовом масле поел....
завсегда-с такой эффект.
или грибочков свежайших, отборных - от росгвардии.

mosser 12 сентября 2018 | 23:36

Фашизм, охренеть что творится. Народ проснись, каснется каждого!

eyjafjallajoekull 12 сентября 2018 | 23:36

Петр-гражданин Канады: должен быть немедленно вызван представитель посольства и, по возможности канадский врач, чтобы хотя бы взять образцы крови, мочи и волос. Все анализы немедленно отправить в Канаду специалистам. Врачи, там где он сейчас находится могут быть под давлением, да и клятва Гиппократа, судя по делу Магнитского подзабывается.

ivfn 12 сентября 2018 | 23:44

eyjafjallajoekull:
//Петр-гражданин Канады: //
У него двойное гражданство. Так что представители посольства подождут

fresh_breeze 12 сентября 2018 | 23:37

Ну, так понятно, Петров с Башировым, закончив в Солсбери, вернулись в Россию и сразу за работу.


Напоминает два отравления Кара Мурзы мл., когда каждый раз информация подавалась в таком же ключе, недвусмысленно намекая на происки врагов.

Что общего между "пуськой" Верзиловым и Кара Мурзой мл.? Только одно: оба они не представляют ни малейшей угрозы российской власти.

marek 12 сентября 2018 | 23:40

Симптомы по описанию похожи на отравлением "новичком". А уж раз "неразглашение"...

jazz31 12 сентября 2018 | 23:42

Жалко парня; желаю ему скорейшего выздоровления. Надеюсь, что он поправится!

ly4_sveta 12 сентября 2018 | 23:42

Кровавая гэбня убирает уже без разбора всех
кто против, независим и свободен. А, уж, если
явное выступление против власти, то все -
человек обречён.

allasc 12 сентября 2018 | 23:45

ly4_sveta: кроме Навального.... Навального охраняют в СИЗО.... дают новые установки.... даже Золотов его по ФАМИЛИИ в обращении назвал... а по Фамилии они только по приказу сверху обращаются

tuman13 13 сентября 2018 | 00:04

ly4_sveta: Тут Петруша обвинял полицию о недовложениях в передачках. Но полиция слишком щепетильна в работе с этими - вони не оберешься. А не сам Петруша обожрал сидельцев.?

eslichestno 12 сентября 2018 | 23:42

Это ему за финал ЧМ прилетело. Путин не простил надругательство над собственной персоной на глазах у всего мира. Теперь надо срочно к Кара-Мурзе обращаться, не тем ли ядом Петра траванули, что и Владимира, и поместить в правильную больницу. Это если Золотов позволит, но вряд ли. Верзилов в его руках без всякой дуэли оказался. Не затем травили, чтоб спасать.

asi 13 сентября 2018 | 00:00

eslichestno: позорной порчей финала Верзилов и ко не угодили всем адекватным людям. Хотя травить за это, конечно, не надо. Да и подобные яды действуют неизберательно и быстро, их не использовать на суде.

fresh_breeze 13 сентября 2018 | 00:03

eslichestno:

Когда все эти верзиловы, стяжающие славу любой ценой, идут на акции, типа той, что была на ЧМ, им и в голову не приходит, что опасаться им нужно не Путина, а тех, кто после таких акций, принеся верзиловых в жертву, подставит Путина и его приближённых, выставив их бенефициарами устранения очередного бунтаря.

Вы, верзиловы, думаете, что вы игроки, но вы не игроки, вас, как говорил Штирлиц, держат за болванов старого польского преферанса.

mikhail_spb_ 13 сентября 2018 | 00:03


Кремлёвские отравители разошлись.
Желаю Петру поскорее выздороветь!

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