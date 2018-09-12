Сбербанк намерен обжаловать решение киевского суда об аресте акций своей дочерней структуры на Украине
В кредитной организации подчеркнули, что работают в соседнем государстве в полном соответствии с законом. При этом арест акций на работу банка не повлияет, — заверили в Сбербанке. Кроме того, киевский суд арестовал акции украинских «дочек» ВТБ и «Внешэкономбанка». Это было сделано по требованию структур, связанных с бизнесменом Игорем Коломойским и его партнерами. Ранее Арбитражный суд в Гааге присудил им компенсацию за имущество, утерянное в Крыму после присоединения полуострова к России. Сумма компенсации составила почти 140 миллионов долларов.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
riots 12 сентября 2018 | 23:17
Оказывается не только за аннексию , но и за грабеж тоже нужно отвечать.
mppv 12 сентября 2018 | 23:33
И ещё 22-го и 23-го июня 1941-го года эшелоны с углём, лесом и нефтью, уже под обстрелами, всё шли и шли в фашистскую Германию ...
mavviomi 13 сентября 2018 | 00:06
А что делают православные банки у жидо-бендеровцев? Фашистские деньги зарабатывают?Продались, гады, а теперь расплачиваются... Не ходилиб вы кацапы в Украину...