Сбербанк намерен обжаловать решение киевского суда об аресте акций своей дочерней структуры на Украине

В кредитной организации подчеркнули, что работают в соседнем государстве в полном соответствии с законом. При этом арест акций на работу банка не повлияет, — заверили в Сбербанке. Кроме того, киевский суд арестовал акции украинских «дочек» ВТБ и «Внешэкономбанка». Это было сделано по требованию структур, связанных с бизнесменом Игорем Коломойским и его партнерами. Ранее Арбитражный суд в Гааге присудил им компенсацию за имущество, утерянное в Крыму после присоединения полуострова к России. Сумма компенсации составила почти 140 миллионов долларов.