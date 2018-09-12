Новая газета: Сын главы Росгвардии Роман Золотов владеет элитным домом в Барвихе стоимостью около 700 миллионов рублей

Сын главы Росгвардии Роман Золотов владеет элитным домом в Барвихе стоимостью около 700 миллионов рублей, — пишет «Новая газета». На ее сайте опубликован видеоролик участка общей площадью 90 соток. Сообщается, что Золотов-младший приобрел этот дом около 15-ти лет назад, когда ему было 23 года. Кроме того, пишет газета, зять директора Национальной гвардии Юрий Чичихин имеет в собственности участок площадью более чем в 1 гектар, и он располагается по соседству домом Романа Золотова.

Накануне генерал Виктор Золотов вызвал на дуэль политика Алексея Навального. За месяц до этого Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, в котором утверждалось, что продукты питания для Росгвардии закупают по завышенным ценам, и делают это люди, близкие к премьер-министру Дмитрию Медведеву и самому директору Росгвардии.