Новая газета: Сын главы Росгвардии Роман Золотов владеет элитным домом в Барвихе стоимостью около 700 миллионов рублей
Сын главы Росгвардии Роман Золотов владеет элитным домом в Барвихе стоимостью около 700 миллионов рублей, — пишет «Новая газета». На ее сайте опубликован видеоролик участка общей площадью 90 соток. Сообщается, что Золотов-младший приобрел этот дом около 15-ти лет назад, когда ему было 23 года. Кроме того, пишет газета, зять директора Национальной гвардии Юрий Чичихин имеет в собственности участок площадью более чем в 1 гектар, и он располагается по соседству домом Романа Золотова.
Накануне генерал Виктор Золотов вызвал на дуэль политика Алексея Навального. За месяц до этого Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, в котором утверждалось, что продукты питания для Росгвардии закупают по завышенным ценам, и делают это люди, близкие к премьер-министру Дмитрию Медведеву и самому директору Росгвардии.
Комментарии21
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maxcarev 12 сентября 2018 | 23:09
Я не знаю какой из Золотова боксер, но борец на татами никакой. Достаточно посмотреть внимательно на его кисти рук: у профессиональных борцов от захватов образуются специфически мозоли на костяшках суставов, а у этого прыща они холеные и гладкие. Только может своих подчиненных девок валить :)) Бггг.
danko1 12 сентября 2018 | 23:12
maxcarev: "Талантливые" детки у бандитов во власти.
И папаши такие заботливые. Вместе желают на зону потом идти.
turrinn 12 сентября 2018 | 23:14
почему нет?
папа, ведь, герой труда.
скромненько и со вкусом. да.
balamuto 12 сентября 2018 | 23:19
danko1: Ах если бы папашка Романа Золотова не занимал бы такую государственную должность, то отпрыск купил бы себе в 23 года дом не за 700 млн р, а за полтора миллиарда. )))
А если бы он не купил бы ваще этот дом, то тогда бы этот дом оккупировали бы солдаты НАТО. Точно.Без балды)))
eternity88 12 сентября 2018 | 23:21
balamuto: Первоначальная версия «видеоответки» Генерала Оппозиционеру.
Ты, Навальный, мне, вору, не ровня!
Я бандит и судья сразу вместе.
Одной левой тебя размешаю
Я на ринге в кровавое тесто!
Что?... Нашёл на тебя я управу, а?!...
Пусть спалился как бестолочь просто!...
Ннна маваши в кадык резко с правой!...
Ху!... иначе... я просто... обо...ан!...
Не, ну чо за дела?! Уже возит
Меня по столу мордой и баба...
Ну уж ей-то втащу я щас точно!
С ног обеих и очень не слабо!
А уж после в фантазиях мокрых
Пацанам я устрою с Навальным
Групповик на плацу перед строем!
Ну а чо, у нас это нормально!
clandestino 12 сентября 2018 | 23:54
maxcarev: В 62 года и хороших боксёров не бывет
vavylo 12 сентября 2018 | 23:10
Гвардейцы! Вас объедает царская дворня! ))
Йо!
fresh_breeze 12 сентября 2018 | 23:14
"Новой газете" врать не надоело ещё?
Написали бы лучше: "Сегодня Рамзан Кадыров перерезал ленточку на открытии седьмой по счёту тюрьмы для гомосексуалистов в Чечне". Было бы так же убедительно.
sara_kerrigan 12 сентября 2018 | 23:33
fresh_breeze: так кому принадлежит участок на видео, недоумок? У тебя есть шанс хоть раз в своей никчемной жизни доказать чью-то неправоту.
beregov_net 12 сентября 2018 | 23:34
fresh_breeze: Ну давай поймай на вранье , убедительно докажи , что участок принадлежит совсем не сыну Золотова , а совсем другому челу , ты ж типа в курсе
novirusic 13 сентября 2018 | 00:05
fresh_breeze: дерьмо ты соачачье, скот тупой и грязный. Вот краткое описание твоей личности. ты бдаже не врешь, ты просто блюешь ложью.
mikhail_spb_ 12 сентября 2018 | 23:15
Его отец служит Родине, дни и ночи не смыкая очей.
Вот и купил любимому сыну участок плодородной земли, на которой теперь они всей семьёй выращивают для нацгвардии капусту, картошку и репчатый лук.
Поскольку эти овощи выращены руками столь талантливых и эффективных людей, они и стОят немного дороже, чем в пятёрочке.
mosser 12 сентября 2018 | 23:18
Всех воров пересажаем, и жен их и детей талантливых.
piccoru 12 сентября 2018 | 23:30
Все правильно...
Высунулся Золотов - схлопотал...
Кто следующий ???
natayak 12 сентября 2018 | 23:32
Какая всё же богатая у нас страна.
mosser 12 сентября 2018 | 23:40
natayak: богатая, а на пенсии денег нет.
unprejudiced 12 сентября 2018 | 23:36
После слов Новая газета дальше можно не читать и смело проходить мимо - фейк 100%
veliratsepp 12 сентября 2018 | 23:43
Во! Как раз тогда, 15 лет назад, Золотов заканчивал карьеру ударника коммунистического труда. И начинал долгий путь к генеральским погонам. Сын - наверняка умничка и успешный бузинессмен, дочка - красавица и бузинессвумен, зять - и умничка, и красавец. Короче, все в папу - ударника. Оставил им папахен где-так (в ценах Барвихи) лямчиков 25 зелени, что держал до поры в портяночном ящике в прихожей своей коммуналки. И пошел служить Родине.
А где Золото? А Золото в...
ly4_sveta 12 сентября 2018 | 23:49
Ну, все, замучается генерал «отбивные» делать.
Или деток подключит?
clandestino 12 сентября 2018 | 23:52
Такие успешные люди, а по виду дебилы дебилами - двух слов связать не могут.
frost_off 13 сентября 2018 | 00:03
Навальный, выходи! Это же Божий суд, а ты прав. У него диарея начнётся, или рвота.