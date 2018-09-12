Автоконцерн «Форд» не будет продавать в США машины Focus Active из-за торговой войны с Китаем

Эти автомобили собираются на заводе в КНР. Отказ от продажи некоторых американских автомобилей в США связан с введением Белым домом заграничных пошлин на импорт.

На требование президента Дональда Трампа вернуть производство домой руководство «Форда» отвечает, что уже попробовало это сделать, но было вынуждено перенести выпуск моделей Focus в Мексику, а потом вообще в Азию, — пишет портал Yahoo News. Перенос производства позволит сэкономить компании почти миллиард долларов.