Автоконцерн «Форд» не будет продавать в США машины Focus Active из-за торговой войны с Китаем
Эти автомобили собираются на заводе в КНР. Отказ от продажи некоторых американских автомобилей в США связан с введением Белым домом заграничных пошлин на импорт.
На требование президента Дональда Трампа вернуть производство домой руководство «Форда» отвечает, что уже попробовало это сделать, но было вынуждено перенести выпуск моделей Focus в Мексику, а потом вообще в Азию, — пишет портал Yahoo News. Перенос производства позволит сэкономить компании почти миллиард долларов.
Комментарии4
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vladislav 12 сентября 2018 | 23:21
Алло, Эхо, не заграничные пошлины, а заградительные.
beregov_net 12 сентября 2018 | 23:31
vladislav: Алло - пишет портал Yahoo News, это репост
drgonish 12 сентября 2018 | 23:39
[Отказ от продажи некоторых американских автомобилей в США связан с введением Белым домом заграничных пошлин на импорт. ]
Ведь как известно каждому малолетнему дурачку: конкуренция - это прекрасно.
Алло, американцы, чего вы испугались? Конкуренция же! Хорошо же должно быть! Зачем "заграничные пошлины"? Ведь конкуренция стимулирует рынок!
beregov_net 12 сентября 2018 | 23:49
drgonish: Как раз если бы испугались , то пошлин бы не ввели