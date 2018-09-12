Росавиация обеспокоена подходом к безопасности полетов в авиакомпании «ЮТэйр»
По словам главы ведомства Александра Нерадько, сейчас они ждут результатов проверок в рамках расследования катастрофы с вертолетом Ми-8 в Красноярском крае и аварии лайнера «Боинг»-737 в Сочи. Оба происшествия прежде всего связаны с человеческим фактором, — добавил Нерадько.
Комментарии2
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allasc 12 сентября 2018 | 23:31
китайские пилоты получают в 2 раза больше денег в месяц... росавиация этим не обеспокоена?????
jetsam 12 сентября 2018 | 23:38
так. и кому приглянулась ютейр?
сечину? ну да ой.
ой скока тут нарушений....
прям на конфискацию с доплатой тянет...