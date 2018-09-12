Росавиация обеспокоена подходом к безопасности полетов в авиакомпании «ЮТэйр»

По словам главы ведомства Александра Нерадько, сейчас они ждут результатов проверок в рамках расследования катастрофы с вертолетом Ми-8 в Красноярском крае и аварии лайнера «Боинг»-737 в Сочи. Оба происшествия прежде всего связаны с человеческим фактором, — добавил Нерадько.