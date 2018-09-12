Уголовное дело о растрате против художественного руководителя имени Пушкина Евгения Писарева закрыто

Об этом режиссер сказал на сегодняшнем заседании труппы. Он подчеркнул, что сейчас старается забыть эту историю, и добавил, что ему неловко говорить про эту ситуацию, когда есть люди, которые реально страдают и уже больше года находятся под следствием, — передает ТАСС.

В мае сообщалось, что Писарева подозревают в растрате бюджетных средств на оплату штрафа. Художественный руководитель театра заплатил 15 тысяч рублей за невыполнение предписаний пожарного надзора. Сам режиссер говорил, что всему виной была ошибка в бухгалтерии.