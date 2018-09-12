Уголовное дело о растрате против художественного руководителя имени Пушкина Евгения Писарева закрыто
Об этом режиссер сказал на сегодняшнем заседании труппы. Он подчеркнул, что сейчас старается забыть эту историю, и добавил, что ему неловко говорить про эту ситуацию, когда есть люди, которые реально страдают и уже больше года находятся под следствием, — передает ТАСС.
В мае сообщалось, что Писарева подозревают в растрате бюджетных средств на оплату штрафа. Художественный руководитель театра заплатил 15 тысяч рублей за невыполнение предписаний пожарного надзора. Сам режиссер говорил, что всему виной была ошибка в бухгалтерии.
Комментарии5
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eholog 12 сентября 2018 | 23:08
Художественный руководитель имени Пушкина? Руководит словом "Александр"?
gordy 12 сентября 2018 | 23:17
@Уголовное дело о растрате против художественного руководителя имени Пушкина @
Невежды?
polba 12 сентября 2018 | 23:21
gordy: Опять хохларбайтеры новости готовили.......
marek 12 сентября 2018 | 23:50
А вот зря Собянин прикрыл в Москве палатки. Подорвал кормовую базу "надзорщиков" - теперь за театры принялись?
asi 13 сентября 2018 | 00:02
Так вот кто руководил именем Пушкина... Недаром Эхо на первом месте среди самых безграмотных интернет-СМИ,