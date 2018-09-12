Украинский журналист Роман Сущенко готов написать прощение о помиловании
Сегодня Верховный суд России оставил его приговор в силе. Сущенко получил 12 лет колонии строгого режима по обвинению в шпионаже. По словам представителя его защиты, просьба о помиловании не означает автоматически признания вины.
Сам Роман Сущенко настаивает на том, что он не занимался разведывательной деятельностью в Россию. Он приезжал сюда с частным визитом, чтобы встретиться с родственниками.
Комментарии5
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snamor 12 сентября 2018 | 23:08
Разве Сущенко журналист?! И какие статьи он написал? В каких СМИ?
rpmcmurphy 12 сентября 2018 | 23:11
Украинский журналист Роман Сущенко готов написать прощение о помиловании...
Пусть признает свою вину и раскроет всю схему вербовки украинцев на западе.
parasuk_ 12 сентября 2018 | 23:11
Хилый на украинде шпион пошел. Никакого героизма.
drgonish 12 сентября 2018 | 23:23
parasuk_:
[Никакого героизма. ]
За-то искренне. Однако, с Запада почем-то никто не беспокоится... И либерда не особо свирепствует. Что-то здесь не так...
eyjafjallajoekull 12 сентября 2018 | 23:39
Интересно, Сущенко, будучи журналистом наводил справки о стране, куда он едет? И вообще, какое отношение там сейчас к Украине?