Украинский журналист Роман Сущенко готов написать прощение о помиловании...

Сегодня Верховный суд России оставил его приговор в силе. Сущенко получил 12 лет колонии строгого режима по обвинению в шпионаже. По словам представителя его защиты, просьба о помиловании не означает автоматически признания вины.

Сам Роман Сущенко настаивает на том, что он не занимался разведывательной деятельностью в Россию. Он приезжал сюда с частным визитом, чтобы встретиться с родственниками.