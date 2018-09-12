До девяти человек выросло число жертв наезда внедорожника на пешеходов на юго-востоке Китая. Еще 43 пострадали, говорят местные власти. На площади города Хэнъян в толпу гулящих вечером врезалась машина. Водителя задержала полиция. Сообщается, что он был судим за поджог и торговлю наркотиками. Мотивы шофера пока не известны.