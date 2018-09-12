Законопроект о розыске подозреваемых в странах СНГ внесли в Госдуму

Сейчас суд может арестовать обвиняемого заочно только при условии, что его объявили в международный розыск. Авторы документа обращают внимание на то, что за последние годы сформировалась практика, при которой объявить человека в розыск через Интерпол можно, а по линии СНГ нельзя, в то время, как оба вида розыска связаны с поиском человека за границей.