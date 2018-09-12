Иркутского анархиста вновь обвинили в оскорблении чувств верующих

Дмитрий Литвин стал фигурантом дела из-за публикации изображений в социальной сети ВКонтакте — в частности, характерного жеста средним пальцем руки на фоне церкви с подписью «Православие – наша сила».

Это дело уже возвращали в Следственный комитет. В ведомстве сменился следователь, который им занимается, — пишет «Медиазона». Из 15-ти эпизодов осталось лишь 4. Дело было возбуждено еще в апреле прошлого года.