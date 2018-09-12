Иркутского анархиста вновь обвинили в оскорблении чувств верующих
Дмитрий Литвин стал фигурантом дела из-за публикации изображений в социальной сети ВКонтакте — в частности, характерного жеста средним пальцем руки на фоне церкви с подписью «Православие – наша сила».
Это дело уже возвращали в Следственный комитет. В ведомстве сменился следователь, который им занимается, — пишет «Медиазона». Из 15-ти эпизодов осталось лишь 4. Дело было возбуждено еще в апреле прошлого года.
Комментарии4
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xrmosom 12 сентября 2018 | 22:44
Когда же вы поймете что в" контакте "все сгнило полностью?
delovoy_podolsk 12 сентября 2018 | 22:46
Дело в устройстве мышления трактующих, а не в изображении. Каждый видит, то что он хочет видить. Впору затевать конкурс как в старой юмористической передаче: "Чтобы это значило?" Я к примеру трактую так. Люди, я вас всем показываю "фак", потому что за мной могущество православия и вера в Бога. Где здесь кощунство? Парень просто искренне верит.
stebinmaku 12 сентября 2018 | 22:48
Анархист-антихрист..
alexey65 12 сентября 2018 | 22:50
Вот интересно!
Если верующий сфотографируется на фоне клетки с обезьяной или портрета Дарвина с пальцем, его привлекут за оскорбление чувств атеистов?