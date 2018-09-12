Министерство энергетики предлагает начать субсидировать цены на бензин с октября 2018 года

Министерство энергетики предлагает начать субсидировать цены на бензин не со следующего года, а со следующего месяца. Как рассказали РБК два источника, близких к правительству и одному из профильных министерств, эта надбавка позволит нефтяникам получить из бюджета половину дополнительной выручки, которую они могли бы заработать, экспортируя бензин.

Сейчас по договоренности с правительством они вынуждены удерживать цены на уровне конца мая. За три месяца суммарные потери отрасли от этого составляют, по некоторым данным, 165 млрд. руб. При текущих ценах на нефть субсидия в следующем году для нефтяников может составить 400 млрд. руб. Однако пока решение не принято.