Московские полицейские задержали шестерых предполагаемых участников конфликта на севере столицы. Инцидент произошел возле торгового центра «Золотой Вавилон» на улице Декабристов, рассказал «Интерфаксу» информированный источник. Всего в стычке участвовали десять человек, добавил собеседник агентства. О пострадавших информации нет.