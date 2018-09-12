Московские полицейские задержали шестерых предполагаемых участников конфликта на севере столицы
Московские полицейские задержали шестерых предполагаемых участников конфликта на севере столицы. Инцидент произошел возле торгового центра «Золотой Вавилон» на улице Декабристов, рассказал «Интерфаксу» информированный источник. Всего в стычке участвовали десять человек, добавил собеседник агентства. О пострадавших информации нет.
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