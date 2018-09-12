Суды в Петербурге, Екатеринбурге и Пензе арестовали 14 участников воскресных протестов против пенсионной реформы

Кроме того, в Перми суд назначил десятерым активистам штрафы и обязательные работы. По словам источника ТАСС в силовых структурах, некоторые арестованные ранее участники неразрешенной акции в Петербурге сегодня начали выходить на свободу. Всего в воскресенье, по данным проекта ОВД-Инфо, за участие в несогласованных акциях по всей стране были задержаны более 800 человек. При этом 15 еще и были избиты силовиками.