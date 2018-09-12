Папа римский Франциск заявил о созыве специального совещания с руководителями всех поместных католических церквей. Оно должно пройти в феврале следующего года.

Скандал носит глобальный характер, и бездействие грозит подорвать наследие нынешнего руководства Ватикана, сказал Франциск в совеем заявлении.