Юлия Навальная ответила главе Росгвардии на предложение о поединке с ее мужем

Жена Алексея Навального ответила главе Росгвардии на предложение о поединке с ее мужем. Юлия Навальная назвала Виктора Золотова «наглым бандитом» и добавила, что воспринимает его обращение как угрозу.

«Единственное чувство, которое я испытываю к Золотову – презрение» — написала в инстаграме жена основателя ФБК. Она назвала Золотова трусом, поскольку он выпустил свое обращение в тот момент, когда Навальный находится под арестом и не может ответить. Кроме того, начальник Росгвардии не ответил по существу ни на одно из обвинений в коррупции, выдвинутых ФБК, подчеркнула Навальная.

Также она добавила, что расценивает обращение Золотова как угрозу, но не боится и призывает всех последовать ее примеру. «Наша семья уже много лет живет так, что обыски, аресты и угрозы стали обыденностью» — написала жена политика.

В своем видеообращении, выпущенном 11 сентября, Золотов вызвал на поединок Навального и пообещал сделать из него «хорошую, сочную отбивную». Поводом для этого стало расследование ФБК, посвященное хищениям при закупках продовольствия для Росгвардии.

Алексей Навальный сейчас находится под административным арестом по обвинению в повторном нарушении правил проведения митингов. Ему осталось отбыть 11 суток ареста.