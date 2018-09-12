Юлия Навальная ответила главе Росгвардии на предложение о поединке с ее мужем
Жена Алексея Навального ответила главе Росгвардии на предложение о поединке с ее мужем. Юлия Навальная назвала Виктора Золотова «наглым бандитом» и добавила, что воспринимает его обращение как угрозу.
«Единственное чувство, которое я испытываю к Золотову – презрение» — написала в инстаграме жена основателя ФБК. Она назвала Золотова трусом, поскольку он выпустил свое обращение в тот момент, когда Навальный находится под арестом и не может ответить. Кроме того, начальник Росгвардии не ответил по существу ни на одно из обвинений в коррупции, выдвинутых ФБК, подчеркнула Навальная.
Также она добавила, что расценивает обращение Золотова как угрозу, но не боится и призывает всех последовать ее примеру. «Наша семья уже много лет живет так, что обыски, аресты и угрозы стали обыденностью» — написала жена политика.
В своем видеообращении, выпущенном 11 сентября, Золотов вызвал на поединок Навального и пообещал сделать из него «хорошую, сочную отбивную». Поводом для этого стало расследование ФБК, посвященное хищениям при закупках продовольствия для Росгвардии.
Алексей Навальный сейчас находится под административным арестом по обвинению в повторном нарушении правил проведения митингов. Ему осталось отбыть 11 суток ареста.
Комментарии12
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danko1 12 сентября 2018 | 22:11
У бандита Золотова и замашки , и лексикон бандитский, и понятия.
Недаром он был начальником охраны крупного питерского бандита и авторитета, дружит с бандитами и засветился на их похоронах, крышуют кадыровцев, которые в Москве живут и преступным бизнесом занимаются.
Недаром Кадыров первым в защиту этого бандита в генеральских погонах выступил.
serhio_25__ 12 сентября 2018 | 22:24
danko1: Ахахаха, Сисян трус прячется за юбку жены, вот это он ничтожество. Я теперь вообще не воспринимаю Сисяна как мужика.
mikluho_m 12 сентября 2018 | 22:41
serhio_25__: а ты вообще что либо воспринимаешь, или запущенный путинизм головного мозга превратил его в труху?
Например, ты в курсе, что он сидит в КПЗ, и у него нет даже телефона, не то что интернета!
unprejudiced 12 сентября 2018 | 22:14
Эй миньоны, будет возможность поинтересуйтесь у своего господина с его женушкой, на какие шиши они, будучи бездельникам, разъезжают по европе, отправляют детей в пендостанский летний лагерь и вообще живут на широкую ногу. Есть подозрение что они тупо воруют деньги что вы им даете на деятельность фонда распространителя фейков.
И заодно спросите на какие шиши другой ваш хозяин бездельник волков содержит дом с семьей в Люксембурге.
А знаете что такое когда деньги которые даются для определенных целей а они разворовываются руководителями? Коррупция.
johnixx 12 сентября 2018 | 22:14
Алексей сам бросает перчатку всем этим ворам, но никто её не хочет поднимать - опровергая воровство. А этот Антибиотик пытается бросать свою вонючую воровскую...
johnixx 12 сентября 2018 | 22:17
johnixx: Самоса, сначала за воровство оправдайся...
aleks50 Алексей Клубников 12 сентября 2018 | 22:19
Золотов только бледная тень Вовы питерского.
glotov 12 сентября 2018 | 22:25
Только сейчас обратил внимание, как фамилия "Навальная" женщине не подходит.
alger 12 сентября 2018 | 22:30
glotov: эстет вы, наш.
случаем не , да ладно....ладно
mikluho_m 12 сентября 2018 | 22:30
Ну теперь быть поганцу министром обороны!
А что, звучит! "Министр обороны Золотов".
Не то что этот шаешник.
valera1115 12 сентября 2018 | 22:31
Юлия! За семью можете быть спокойны, но только не давайте своему мужу играть в дурочка, а то ведь действительно морду набьют. И не более. Однако думаю, что пора подумать, как отвечать на все вопросы о материальном благополучии вашего семейства. Откуда дровишки ...?
yakuzya 12 сентября 2018 | 22:32
Золотов сделал ход конем: настроил против себя оппозицию и теперь Путин никогда не снимет его. Молчите, товарищи. Оно - золото. Тьфу. Золотов опять.