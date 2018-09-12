Выставка «Небесный Иерусалим» художника Василия Слонова подверглась погрому в Москве
Это произошло в галерее 11.12 на «Винзаводе». Подробности «Эху» рассказал директор галереи Александр Шаров.
Ответственность за случившееся взяли на себя радикалы из группировки SERB. Их лидер Игорь Бекетов, еще известный как Гоша Тарасевич, обвинил организаторов выставки и художника в оскорблении истории России.
Руководство галереи обвинения отвергает. Источник ТАСС сообщил, что полиция начла проверку по факту погрома. Это не первый скандал художника Слонова. Пять лет назад выставка Welcome! Sochi 2014 в Перми привела к отставке с поста директора местного Музея современного искусства галериста Марата Гельмана.
Комментарии4
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unprejudiced 12 сентября 2018 | 22:18
обвинил организаторов выставки и художника в оскорблении истории России... ну после такого конечно действиями санитаров общества из СЕРБа можно только поаплодировать. В России проводить выставку оскорбляющую её же историю?! Нонсенс!
beregov_net 12 сентября 2018 | 22:21
unprejudiced: Ты не видел картин , там ничего про историю )
unprejudiced 12 сентября 2018 | 22:25
beregov_net: Если в СЕРБе сказали что картины антироссийской направленности, значит так оно и есть. Просто так санитары общества не стали бы действовать. Они всегда работаю внутри правового поля.
w49 12 сентября 2018 | 22:24
Тот и другой делают себе рекламу.
А иначе, как стать известным, если про тебя никто не знает?
Только скандал с погромом.
Яйца к мостовой уже прибивали, а скандальнее ничего более не придумывается.