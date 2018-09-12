Выставка «Небесный Иерусалим» художника Василия Слонова подверглась погрому в Москве

Это произошло в галерее 11.12 на «Винзаводе». Подробности «Эху» рассказал директор галереи Александр Шаров.

Ответственность за случившееся взяли на себя радикалы из группировки SERB. Их лидер Игорь Бекетов, еще известный как Гоша Тарасевич, обвинил организаторов выставки и художника в оскорблении истории России.

Руководство галереи обвинения отвергает. Источник ТАСС сообщил, что полиция начла проверку по факту погрома. Это не первый скандал художника Слонова. Пять лет назад выставка Welcome! Sochi 2014 в Перми привела к отставке с поста директора местного Музея современного искусства галериста Марата Гельмана.