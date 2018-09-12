Валютные вклады клиентов ВТБ в случае санкций против банка могут быть возвращены их держателям в национальной валюте
Валютные вклады клиентов ВТБ в случае санкций против банка могут быть возвращены их держателям в национальной валюте по текущему курсу. Так в интервью Business FM предупредил глава банка Андрей Костин. Граждане и компании в этом случае останутся без дополнительной защиты от валютных рисков и потеряют на разнице курсов, пояснили изданию The Bell эксперты. Они добавили, что слухи о введении такой схемы расчета с владельцами валютных счетов ходили давно, еще после первой волны санкций 2014 года.
Комментарии21
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tv_victim 12 сентября 2018 | 22:09
Шаг !: Перевести валютные вклады в рубли по грабительскому курсу.
Шаг 2: Обвалить курс рубля.
Шаг 3:
Ввести уголовную ответственность за хранение валюты.
uhovostro 12 сентября 2018 | 22:12
tv_victim: Шаг 4-й : За отказ сдать валюту государству - расстрел на месте...
danko1 12 сентября 2018 | 22:17
uhovostro: В банках опасно держать не только валютные вклады, но и рублевые.
Помним, что стало с вкладами до 91г., на которые Путин в тот момент, когда были максимальные цены на нефть, даже компенсации отменил, а сберкнижки изъяли.
Попросту украли у населения деньги.
alex_d 12 сентября 2018 | 22:16
tv_victim: о чем вы? ведь это не наша власть, а сша хотят запретить хождение доллара в россии.
все равно у вас россия виновата? это уже клиника. впрочем, давно...
prade 12 сентября 2018 | 22:31
alex_d: А при правлении какого президента курс рубля упал до минимума? Виновата не Россия, а именно Путин.
alex_d 12 сентября 2018 | 22:33
prade: честно сказать, плевать на курс. мне важнее уровень жизни людей. а он при путине - самый высокий за всю историю россии. это очевидно.
prade 12 сентября 2018 | 22:41
alex_d: "честно сказать, плевать на курс"
Вот как, значит. Тогда запомни, когда курс рубля падает падает и уровень жизни людей. Поскольку это означает падение реальных доходов.
aleks50 Алексей Клубников 12 сентября 2018 | 22:33
alex_d: Клиника то у вас. Это ваш пересидент разосрался со всем цивилизованным миром, что даже янки не хотят иметь с ним дела.
pmasel 12 сентября 2018 | 22:18
tv_victim: А какие сказки рассказывал Костин в интервью Блумбергу, про отказ в течении 20 лет от расчетов в долларах и переходе на нац. валюты ...
alexsokoll 12 сентября 2018 | 22:27
pmasel: какие сказки рассказывал Костин в интервью Блумбергу, про отказ в течении 20 лет от расчетов в долларах и переходе на нац. валюты ...
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???
Ахаха
:))))
Так если спнеции введут, конечно перейдут на нацвплюты.
И новость о том же.
К чему ты тут сказки написал, дурачок ?
Реально вы дебилы и идиоты.
Сало уронили!
lager23 12 сентября 2018 | 22:10
Добро пожаловать в реальность!
alex_d 12 сентября 2018 | 22:13
с какой стати им что-то возвращать?!
захотели доллары, так несите все риски. это то же самое, как с валютными ипотечниками.
нефиг! если сша запретят банкам расчеты в долларах, то это классический форсмажор. никаких денег эти умаделы увидеть не должны. если недовольны, пусть обращаются к своим кумирам, в сша...
tv_victim 12 сентября 2018 | 22:17
alex_d А подскажи-ка, умник, как сохранить накопления на сколько-нибудь длительный срок, если местные фантики все время обесцениваются, любые финансовые инструменты на поверку оказываются аферой, а любой банк может схлопнуться каждую минуту без возможности что-нибудь получить от него, кроме жалкого миллиона в резаной цветной бумаге?
alex_d 12 сентября 2018 | 22:21
tv_victim: никак. и дальше что?
кто тебе должен компенсировать фантики чужой страны, если сама эта страна их тебе запретила? я? другие клиенты банков? а не шёл бы ты, накопитель ты наш?
prade 12 сентября 2018 | 22:38
alex_d: "кто тебе должен компенсировать фантики чужой страны"
Доллар США не "фантик", а твердая валюта. А вот рубль да, нестабильная, быстро обесценивающая валюта.
prade 12 сентября 2018 | 22:36
alex_d: "если сша запретят банкам расчеты в долларах"
Стараешься вину своего правительства перекладывать на США и настраивать людей против Америки? Запрет США на расчет в долларах не означает, что граждане не могут получить обратно положенные на сохранение доллары..
zollendorf 12 сентября 2018 | 22:19
Какой придурок доверяет доллары США российским банкам?!
Это деньги, а не рубли.
tv_victim 12 сентября 2018 | 22:22
zollendorf: Я.... Но завтра же заберу.
vachek 12 сентября 2018 | 22:21
Национальная валюта - это те разноцветные фантики, которые даже не каждый банкомат принимает?
aleks50 Алексей Клубников 12 сентября 2018 | 22:30
Костин, это тот чувак , у которого зарплата в миллионы рублей в день. Подельник Вовы скреПоносного, и на хрена с этим дело иметь? Верить этим банкам то зачем? Это всё равно, что верить в бога или добрую фею. Грёз много, толку никакого.
i_c_e 12 сентября 2018 | 22:41
Нравятся мне наши «банкиры». То есть и при возврате им кредита в валюте терять на разнице курса должны не они, и при возврате вкладчику вклада валютного в рублях — тоже не они. Ну и какие удивления, что им никакого доверия нет?