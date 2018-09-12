Валютные вклады клиентов ВТБ в случае санкций против банка могут быть возвращены их держателям в национальной валюте по текущему курсу. Так в интервью Business FM предупредил глава банка Андрей Костин. Граждане и компании в этом случае останутся без дополнительной защиты от валютных рисков и потеряют на разнице курсов, пояснили изданию The Bell эксперты. Они добавили, что слухи о введении такой схемы расчета с владельцами валютных счетов ходили давно, еще после первой волны санкций 2014 года.