Z Архив новостей новости
5 21 6 2389
22:03, 12 сентября 2018

Валютные вклады клиентов ВТБ в случае санкций против банка могут быть возвращены их держателям в национальной валюте

Валютные вклады клиентов ВТБ в случае санкций против банка могут быть возвращены их держателям в национальной валюте по текущему курсу. Так в интервью Business FM предупредил глава банка Андрей Костин. Граждане и компании в этом случае останутся без дополнительной защиты от валютных рисков и потеряют на разнице курсов, пояснили изданию The Bell эксперты. Они добавили, что слухи о введении такой схемы расчета с владельцами валютных счетов ходили давно, еще после первой волны санкций 2014 года.

Комментарии

21

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

tv_victim 12 сентября 2018 | 22:09

Шаг !: Перевести валютные вклады в рубли по грабительскому курсу.
Шаг 2: Обвалить курс рубля.
Шаг 3:
Ввести уголовную ответственность за хранение валюты.

uhovostro 12 сентября 2018 | 22:12

tv_victim: Шаг 4-й : За отказ сдать валюту государству - расстрел на месте...

danko1 12 сентября 2018 | 22:17

uhovostro: В банках опасно держать не только валютные вклады, но и рублевые.
Помним, что стало с вкладами до 91г., на которые Путин в тот момент, когда были максимальные цены на нефть, даже компенсации отменил, а сберкнижки изъяли.
Попросту украли у населения деньги.

alex_d 12 сентября 2018 | 22:16

tv_victim: о чем вы? ведь это не наша власть, а сша хотят запретить хождение доллара в россии.
все равно у вас россия виновата? это уже клиника. впрочем, давно...

prade 12 сентября 2018 | 22:31

alex_d: А при правлении какого президента курс рубля упал до минимума? Виновата не Россия, а именно Путин.

alex_d 12 сентября 2018 | 22:33

prade: честно сказать, плевать на курс. мне важнее уровень жизни людей. а он при путине - самый высокий за всю историю россии. это очевидно.

prade 12 сентября 2018 | 22:41

alex_d: "честно сказать, плевать на курс"
Вот как, значит. Тогда запомни, когда курс рубля падает падает и уровень жизни людей. Поскольку это означает падение реальных доходов.

aleks50 Алексей Клубников 12 сентября 2018 | 22:33

alex_d: Клиника то у вас. Это ваш пересидент разосрался со всем цивилизованным миром, что даже янки не хотят иметь с ним дела.

pmasel 12 сентября 2018 | 22:18

tv_victim: А какие сказки рассказывал Костин в интервью Блумбергу, про отказ в течении 20 лет от расчетов в долларах и переходе на нац. валюты ...

alexsokoll 12 сентября 2018 | 22:27

pmasel: какие сказки рассказывал Костин в интервью Блумбергу, про отказ в течении 20 лет от расчетов в долларах и переходе на нац. валюты ...
---

???
Ахаха
:))))

Так если спнеции введут, конечно перейдут на нацвплюты.

И новость о том же.

К чему ты тут сказки написал, дурачок ?

Реально вы дебилы и идиоты.

Сало уронили!

lager23 12 сентября 2018 | 22:10

Добро пожаловать в реальность!

alex_d 12 сентября 2018 | 22:13

с какой стати им что-то возвращать?!
захотели доллары, так несите все риски. это то же самое, как с валютными ипотечниками.
нефиг! если сша запретят банкам расчеты в долларах, то это классический форсмажор. никаких денег эти умаделы увидеть не должны. если недовольны, пусть обращаются к своим кумирам, в сша...

tv_victim 12 сентября 2018 | 22:17

alex_d А подскажи-ка, умник, как сохранить накопления на сколько-нибудь длительный срок, если местные фантики все время обесцениваются, любые финансовые инструменты на поверку оказываются аферой, а любой банк может схлопнуться каждую минуту без возможности что-нибудь получить от него, кроме жалкого миллиона в резаной цветной бумаге?

alex_d 12 сентября 2018 | 22:21

tv_victim: никак. и дальше что?
кто тебе должен компенсировать фантики чужой страны, если сама эта страна их тебе запретила? я? другие клиенты банков? а не шёл бы ты, накопитель ты наш?

prade 12 сентября 2018 | 22:38

alex_d: "кто тебе должен компенсировать фантики чужой страны"
Доллар США не "фантик", а твердая валюта. А вот рубль да, нестабильная, быстро обесценивающая валюта.

prade 12 сентября 2018 | 22:36

alex_d: "если сша запретят банкам расчеты в долларах"
Стараешься вину своего правительства перекладывать на США и настраивать людей против Америки? Запрет США на расчет в долларах не означает, что граждане не могут получить обратно положенные на сохранение доллары..

(комментарий скрыт)

zollendorf 12 сентября 2018 | 22:19

Какой придурок доверяет доллары США российским банкам?!
Это деньги, а не рубли.

tv_victim 12 сентября 2018 | 22:22

zollendorf: Я.... Но завтра же заберу.

vachek 12 сентября 2018 | 22:21

Национальная валюта - это те разноцветные фантики, которые даже не каждый банкомат принимает?

aleks50 Алексей Клубников 12 сентября 2018 | 22:30

Костин, это тот чувак , у которого зарплата в миллионы рублей в день. Подельник Вовы скреПоносного, и на хрена с этим дело иметь? Верить этим банкам то зачем? Это всё равно, что верить в бога или добрую фею. Грёз много, толку никакого.

i_c_e 12 сентября 2018 | 22:41

Нравятся мне наши «банкиры». То есть и при возврате им кредита в валюте терять на разнице курса должны не они, и при возврате вкладчику вклада валютного в рублях — тоже не они. Ну и какие удивления, что им никакого доверия нет?

Самое обсуждаемое

Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Как россиянам не дают забыть о Сталине Акции по увековечиванию советского вождя идут по стране: его именем называют улицы, устанавливают бюсты и мемориальные доски. Власти это одобряют…

5 234 6 21902 08.09
Kсталин, общество, власть, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Мы победили! Спасибо, Москва! Следующие 5 лет будут очень важны для Москвы! Сегодняшняя победа дала нам уникальный шанс, чтобы сделать огромный шаг вперед…

5 151 6 15286 10.09
Kполитика, общество, выборы, москва, мнения
Блоги

Боец смешанных единоборств Джеффри Монсон стал депутатом в Красногорске Об сообщает местное отделение «Единой России», от которого спортсмен участвовал в выборах…

5 177 6 18747 11.09
Kвласть, фото, события
Блоги

Людмила Алексеева Председатель Московской Хельсинкской группы

Права людей на мирные протесты неоспоримы Пока собрание остается мирным, обязанность властей, не только не препятствовать, но и оказывать содействие в его проведении. Применение силы — крайняя мера, допустимая лишь в ответ на явные угрозы жизни и здоровью…

5 132 6 14382 07.09
Kправа, законы, акции, протесты, власть, мнения
Новости

Кремль сегодня объявил, что подозреваемые в отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов – гражданские лица По словам Владимира Путина, «ничего там особенного и криминального нет»...

5 47 6 5311
Блоги

+ Владимир Путин и Си Цзиньпин вместе приготовили блины Владимир Путин и Си Цзиньпин вместе приготовили блины Российский президент оценил мастерство китайского коллеги…

5 65 6 7782 11.09
8читать ;смотреть
Kобщество, фото, видео, путин, события
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Познер на Baltkom: дело Скрипаля похоже на предлог для ссоры с Россией «То, что российская сторона отрицает какое-либо участие в этом деле — это естественно, сами понимаете. Но, к сожалению, у меня нет ощущения, что этот вопрос решен. Я чрезвычайно боюсь, что речь идет об использовании ловко придуманного хода для дальнейшего ухудшения отношений России и Запада», — сказал Познер…

5 73 6 8762 07.09
Kобщество, расследования, события
Новости

В Роскосмосе считают, что отверстие в космическом корабле «Союз» могли преднамеренно просверлить астронавты США Российские специалисты уже запросили у  NASA данные видеорегистраторов астронавтов, а также действующие медицинские показания…

5 45 6 5549
Новости

Великобритания обвинила Россию в том, что та намеренно усложняет ситуацию вокруг дела Скрипалей По словам представителя премьер-министра Терезы Мэй, Лондон неоднократно просил дать отчет о произошедшем в Солсбери в марте, но российская сторона либо отвечала ложью, либо еще больше запутывала вопрос…

5 84 6 10377
Блоги

+ «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на дуэль Алексея Навального в ответ на опубликованные ФБК данные о нарушениях ведомства при закупках…

5 1508 6 189681 11.09
8читать ;смотреть
Kнавальный, росгвардия, политика, видео, события
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Навальный — обыкновенный провокатор российских спецслужб Операция «Навальный — лидер оппозиции» была успешно реализована российскими спецслужбами. Массовые митинги дискредитированной оппозиции существенно сократились и по частоте и численно…

5 198 6 26218 06.09
Kнавальный, политика, спецслужбы, оппозиция, рф, мнения
Блоги

Наталья Каплан сестра Олега Сенцова

Олег Сенцов: «Я не верю уже в счастливый конец всей этой истории» Сам Олег пишет мне такое: «То что я скоро выйду и мы все счастливо заживем в Киеве я уже не верю. Как и во многое другое»...

5 82 6 11078 10.09
Kсенцов, общество, закон, мнения
Блоги

«Данные действия создают реальную угрозу единству всего мирового Православия» Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви…

5 257 6 36122 08.09
Kправославие, рпц, события
Блоги

+ Несколько человек устроили погром в галерее «11.12» на «Винзаводе» Несколько человек устроили погром в галерее «11.12» на «Винзаводе» Предположительно к этому причастны радикалы из группировки SERB…

5 36 6 5097 18:19
8читать ;смотреть
Kвидео, искусство, музеи, выставки, происшествия, события
Новости

В Роскосмосе склоняются к тому, что американские астронавты намеренно повредили «Союз», сообщают источники Эта версия стала приоритетной…

5 51 6 11348
Блоги

МИД РФ: Выступление Терезы Мэй выдержано в абсолютно неприемлемой тональности В нем содержится ряд безапелляционных обвинений в адрес Российской Федерации и двух, как утверждается, наших граждан. Решительно отвергаем эти инсинуации…

5 165 6 23404 06.09
Kскрипаль, великобритания, рф, политика, расследования, конфликты, события

Популярное за неделю

Новости

Путин сообщил об обнаружении Петрова и Боширова, которых Британия подозревает в отравлении Скрипалей Отвечая на вопрос о людях, которых подозревают в  покушении на Сергея и Юлию Скрипалей, сказал, что они известны российским властям…

5 106 6 25314
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

То есть профессионализм этой операции был таков (я уже помолчу про гостиницу за 48 фунтов), что они попросту не знали, что Юлия Скрипаль приехала к своему отцу…

5 219 6 167075 08.09
#слушать 48:38 8читать $скачать 11.1 МБ
Голосование
Готовы ли вы пожертвовать просмотром зарубежных блокбастеров ради поддержки отечественного кинематографа?
5 72 6 11149 10.09
Блоги

«Женщины, встаем! Там наши дети!» Как за один день в Екатеринбурге полиция потеряла доверие жителей Время было потеряно, дети разбежались. К своим грузовикам спецназ возвращался под возмущенные крики. «Вы кого защищаете?! Вы не тех защищаете, на своих же детей с дубинками пошли!»..

5 280 6 413638 09.09
Kполитика, екатеринбург, акции, общество, события
Блоги

+ «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на дуэль Алексея Навального в ответ на опубликованные ФБК данные о нарушениях ведомства при закупках…

5 1508 6 189681 11.09
8читать ;смотреть
Kнавальный, росгвардия, политика, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7251822
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3654654

Сегодня в эфире