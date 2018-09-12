Тереза Мэй назвала финансируемый российским правительством телеканал RT «инструментом пропаганды»
Британский премьер Тереза Мэй назвала финансируемый российским правительством телеканал RT «инструментом пропаганды». Она также усомнилась в объективности его информации. В ходе выступления в парламенте Мэй предупредила депутатов, что они и сами могут быть использованы в качестве пропагандистского средства, если выступят в эфире RT. На прошлой неделе во Франции был представлен правительственный доклад о том, что Париж считает «российской подрывной деятельностью». В документе среди прочего сбыл совет не аккредитовывать журналистов телеканала RT и агентства Sputnik на мероприятия с участием французских властей.
Комментарии10
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pravdatut 12 сентября 2018 | 22:09
Сколько можно называть? Закрывать!
alexsokoll 12 сентября 2018 | 22:23
pravdatut: Закрывать
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Да да
За свободу слова закрыть, а лучше сжечь заживо?
Всё это уже было, и навнрное будет.
Ну а бандер, которых не приеопают в котлах, отправят в уютные бараки лагеря Пермь18
gonduras_on_colima 12 сентября 2018 | 22:35
alexsokoll: // Британский премьер Тереза Мэй назвала финансируемый российским правительством телеканал RT «инструментом пропаганды». //
У британцев, чтобы просто назвать гоvно гоvном, требуется недюжинная политическая воля.
Зато я могу спокойно назвать алексдятла полным гоvном и убогим поварёнышем из тролльчатинка.
Кстати, клоун в портянках, тебе хутинский пуй пукать в каментах не мешает?
Если чуть знать анатомию, то по идее, должен.
Как выкручиваешься, навозоед?
segserg 12 сентября 2018 | 22:13
Все верно.
minerr 12 сентября 2018 | 22:33
segserg: Ты так же верил когда та же самая Мэй предупреждала английских болельщиков что в России на чемпионате мира их всех изобьют хулиганы или отвезут в подвалы Лубянки, а там их будет пытать Путин.
xoxlodupa 12 сентября 2018 | 22:17
А что ,кто то заставляет ее смотреть !?)
glotov 12 сентября 2018 | 22:19
Плюрализм мнений по-аглицки.
gonduras_on_colima 12 сентября 2018 | 22:45
glotov: Пук в лужу засчитан.
А теперь, удило ватное, записывай правильный ответ.
В рейтинге свободы слова стран мира Британия стоит выше Путирашки на 132 места.
Так что свой выхлоп можешь свернуть в трубочку и задвинуть в место, которым думаешь.
stebinmaku 12 сентября 2018 | 22:20
RT, как квалифицированный слесарь-инструментальщик, обточит, отшлифует, притрёт и подгонит заготовки британских депутатов и изготовит из них режущий, штампующий, сверлящий и копающий инструмент..
beobachter 12 сентября 2018 | 22:44
https://echo.msk.ru/news/2276968-echo.html Британский премьер Тереза Мэй назвала финансируемый российским правительством телеканал RT «инструментом пропаганды». Она также усомнилась в объективности его информации
Некрасиво сомневаться, когда вполне уверен.....