Британский премьер Тереза Мэй назвала финансируемый российским правительством телеканал RT «инструментом пропаганды». Она также усомнилась в объективности его информации. В ходе выступления в парламенте Мэй предупредила депутатов, что они и сами могут быть использованы в качестве пропагандистского средства, если выступят в эфире RT. На прошлой неделе во Франции был представлен правительственный доклад о том, что Париж считает «российской подрывной деятельностью». В документе среди прочего сбыл совет не аккредитовывать журналистов телеканала RT и агентства Sputnik на мероприятия с участием французских властей.