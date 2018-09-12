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22:01, 12 сентября 2018

Трамп подписал указ, который будет автоматически вводить санкций против тех, кто вмешивается в выборы

Дональд Трамп подписал указ, который будет автоматически вводить санкций против тех, кто вмешивается в выборы. Естественно, первой на очереди стоит Россия.

Новый указ Трампа устанавливает формальный процесс автоматического введения санкций против иностранных лиц за вмешательство в выборы. Указ не направлен на какую-то определенную страну, так как угрозы избирательному процессу поступают с разных сторон, пояснил советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Речь, конечно же, идет в первую очередь о России, а также о Китае, Иране и КНДР.

Процесс введения санкций будет следующим: у директора национальной разведки (сейчас это Дэн Коутс) есть 45 дней на сбор информации о вмешательстве в выборы любого уровня в США (будь то хакерский взлом машин для голосования, распространение пропаганды онлайн или опубликование украденных хакерами материалов). Затем национальная разведка должна передать эту информацию в Минюст США и департамент национальной безопасности. У генпрокурора тогда есть 45 дней на то, чтобы определить, достаточно ли собрано доказательств того, что произошло вмешательство. Если это подтверждается, то решение Генпрокурора автоматически вводит санкции — когда замораживаются активы на территории США причастных к вмешательству лиц. А Президент, Госдеп или Минфин могут ввести дополнительные санкции.

Некоторые чиновники уже назвали этот указ Трампа беззубым и создающим только видимость противостояния с Россией.

Конгрессмены из обеих партий выразили беспокойство, что данный указ направлен на подрыв их усилий по принятию санкций против Москвы и пообещали принять закон в любом случае. Закон о противодействии агрессии кремля имеет превосходящую вето президента поддержку в Конгрессе.

Комментарии

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vik_tor 12 сентября 2018 | 22:30

...Из анекдота про игру в карты лисы, волка и медведя, который предварительно сказал: "Чур, того кто будет мухлевать - будем бить рыжей мордой о стол".

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