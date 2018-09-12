Два моряка погибли в результате пожара на борту судна «Капитан Богомолов»

ЧП произошло в районе марокканской рыболовной зоны, — передает «Интерфакс». Огонь вспыхнул в машинном отделении судна. «Капитан Богомолов» вел промысловую деятельность в том районе. Как сказали агентству ТАСС в Росрыболовстве, причиной пожара стала лопнувшая топливная трубка. Несмотря на происшествие, судно продолжит свою работу в Атлантике, — добавили в ведомстве.