Суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил к 3 годам колонии бывшего депутата Госдумы Владимира Бессонова
Суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил к 3 годам колонии бывшего депутата Госдумы Владимира Бессонова. Он признан виновным в применении насилия в отношении полицейского. По данным следствия, это произошло в конце 2011-го года на митинге в Ростове-на-Дону. По словам родственников Бессонова, сейчас он находится за пределами России.
Бессонов стал депутатом Госдумы от КПРФ в 2011-м, а уже летом следующего года был лишен неприкосновенности по представлению Генпрокуратуры.
Комментарии1
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danko1 12 сентября 2018 | 21:39
Беспредел. Полицай напал на Бессонова, не давая проводить митинг, нарушив даже закон о депутатской неприкосновенности.
Когда правосудия нет, а суцды преступные, вплоть до воров и коррупционеров судей