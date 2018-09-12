Суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил к 3 годам колонии бывшего депутата Госдумы Владимира Бессонова. Он признан виновным в применении насилия в отношении полицейского. По данным следствия, это произошло в конце 2011-го года на митинге в Ростове-на-Дону. По словам родственников Бессонова, сейчас он находится за пределами России.

Бессонов стал депутатом Госдумы от КПРФ в 2011-м, а уже летом следующего года был лишен неприкосновенности по представлению Генпрокуратуры.