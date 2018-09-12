На свободу вышел осужденный по так называемому «делу 26 марта» Александр Шпаков
Суд в Смоленской области пересчитал ему срок заключения по новому закону, который приравнивает день в СИЗО к полуторам в колонии, — сообщает движение «Открытая Россия».
Житель подмосковных Люберец Шпаков в мае прошлого года был приговорен к полутора годам колонии по обвинению в применении насилия в отношении полицейского на акции «Он нам не Димон».
Комментарии4
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kottigr1 12 сентября 2018 | 21:42
Вот и всё, чего добилась путинская репрессивная машина.. Если раньше человек был согласен мирно протестовать, то теперь у него появился повод мстить.. Найдет однажды эта машина и нового Ульянова, который "пойдет другим путем"..
rpmcmurphy 12 сентября 2018 | 21:53
На свободу вышел осужденный по так называемому «делу 26 марта» Александр Шпаков...
Тюрьма его исправила? Если нет, или того хуже, если он станет рецидивистом, то будет как миленький сидеть о обезьяннике, как таргамадзевская подстилка Серёга Тютюкин.
kottigr1 12 сентября 2018 | 22:00
rpmcmurphy: Не переживай.. Уже подрастает в России молодняк без будущего, который за это будет зубами рвать чекистов...
rpmcmurphy 12 сентября 2018 | 22:30
kottigr1:
Мечта сраного хохла?