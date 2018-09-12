На свободу вышел осужденный по так называемому «делу 26 марта» Александр Шпаков...

Суд в Смоленской области пересчитал ему срок заключения по новому закону, который приравнивает день в СИЗО к полуторам в колонии, — сообщает движение «Открытая Россия».

Житель подмосковных Люберец Шпаков в мае прошлого года был приговорен к полутора годам колонии по обвинению в применении насилия в отношении полицейского на акции «Он нам не Димон».