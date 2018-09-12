Россия оказалась в списке стран, которые не борются с коррупцией...

По мнению организации Transparency International, Кремлю следует публиковать в открытом доступе данные о делах, связанных с коррупцией за рубежом, и содействовать трансграничным расследованиям. В группе стран, которые «не принимают необходимых мер для противодействия экспорту коррупции», оказались Япония, Южная Корея, Испания, Мексика и целый рад других. В России, по словам специалистов, с 2014-го по 2017 год не было возбуждено ни одного уголовного дела о подкупе иностранных должностных лиц, пишет РБК.

По итогам прошлого года в Индексе Transparency восприятия коррупции Россия заняла 135-е место из 180.