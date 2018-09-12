Россия оказалась в списке стран, которые не борются с коррупцией
По мнению организации Transparency International, Кремлю следует публиковать в открытом доступе данные о делах, связанных с коррупцией за рубежом, и содействовать трансграничным расследованиям. В группе стран, которые «не принимают необходимых мер для противодействия экспорту коррупции», оказались Япония, Южная Корея, Испания, Мексика и целый рад других. В России, по словам специалистов, с 2014-го по 2017 год не было возбуждено ни одного уголовного дела о подкупе иностранных должностных лиц, пишет РБК.
По итогам прошлого года в Индексе Transparency восприятия коррупции Россия заняла 135-е место из 180.
Комментарии14
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traxau_okurka 12 сентября 2018 | 21:36
Так при путине коррупция стала скрепой рускага мира.
kamen_12 12 сентября 2018 | 21:39
traxau_okurka: Скрепа пиздец ускраискага мира.
rpmcmurphy 12 сентября 2018 | 21:43
Россия оказалась в списке стран, которые не борются с коррупцией...
Полностью согласен с таким выводом. Но хочу повторить свою мыль, бороться с коррупцией невозможно руками В.Путина или А.Навального, с коррупцией должен бороться каждый гражданин нашей страны, лупя себя по затылку.
testmeter 12 сентября 2018 | 21:47
rpmcmurphy: "хочу повторить свою мыль" ///
А я хочу повторить твою моль
" коррупцией должен бороться каждый гражданин нашей страны, лупя себя по затылку" ///
Думаешь, плешивая моль, глядя на эти телодвижения граждан, засовестится и распустит свою ОПГ "Озеро"?
rpmcmurphy 12 сентября 2018 | 21:57
testmeter:
Нет, конечно. Но есть надежда на то, что через одно-два поколения, в России вырастет поколение людей с нулевой толерантностью к коррупции. Ну, а мечтать о честном президенте при коррумпированном населении, это как мечтать выиграть джекпот в лотерею.
kottigr1 12 сентября 2018 | 21:53
kamen_12: В каждой стране существует мафия которую там давят и лишь в РФ у мафии есть целая страна...
kamen_12 12 сентября 2018 | 21:37
Кто там шеф? Шендерович?
mppv 12 сентября 2018 | 21:40
Бороться с коррупцией надо как в США - узаконить - и нет её!
alex55 12 сентября 2018 | 21:42
Ну наконец-то... Мы знали что нас реабилитируют....
mosser 12 сентября 2018 | 21:47
Вся власть от и до. Ворье! Путин главвор! А народ, ну народ сам знает, что рабы.
basel812 12 сентября 2018 | 21:49
Путинская Россия на коррупции и держится. Бороться здесь с коррупцией -
это как сук рубить, на котором сидишь.
lager23 12 сентября 2018 | 21:51
Клептократия предусматривает имитацию борьбы с коррупцией в виде посадок мелкоуголовного элемента, не более того!
Всё наше крупное ворьё в едросских неприкосновенных гаванях в виде депутанов, путерастах и кремлядей...
zollendorf 12 сентября 2018 | 21:53
135-е место из 180 очень даже "почетно" для изгоя.
stebinmaku 12 сентября 2018 | 22:03
Пчёлы оказались в списке насекомых, которые не борются с мёдом..