Отравляющее вещество для покушения на Скрипалей могли доставить в Великобританию в багажном отделении самолета.
Отравляющее вещество для покушения на Сергея Скрипаля и его дочь могли доставить в Великобританию в багажном отделении самолета. Об этом сказал замминистра внутренних дел королевства Бен Уоллес. По его словам, скорее всего, было придумано некое прикрытие для того, чтобы подозреваемые могли обойти контроль на границе. Газета The Daily Mirror писала раньше, что вещество «Новичок» могли доставить в Великобританию дипломатическим путем.
Лондон считает причастными к покушению офицеров российской военной разведки. Их имена Александр Петров и Руслан Боширов. Президент России Владимир Путин сегодня сказал, что, по данным Кремля, оба подозреваемых являются гражданскими лицами.
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
jetsam 12 сентября 2018 | 21:46
чего только по данным кремля нет...
по данным кремля - президент гарант конституции.
а скажи это менту - засмеет же... дубинкой... по голове...
rpmcmurphy 12 сентября 2018 | 21:50
Отравляющее вещество для покушения на Скрипалей могли доставить в Великобританию в багажном отделении самолета...
В багаже какого самолёта: Москва-Лондон или Тель-Авив-Вашингтон-Лондон?
kottigr1 12 сентября 2018 | 21:57
jetsam: Изящно играет английское следствие с провалившимися ГРУшниками.. Как кошка с мышкой.
kuxxxku 12 сентября 2018 | 21:46
Да в желудке они его пронесли...точно вам говорю...И так сказать, выделили в номере отеля...
nanarovsky 12 сентября 2018 | 21:57
По его словам, скорее всего, было придумано некое прикрытие для того, чтобы подозреваемые могли обойти контроль на границе.
============================
Обалденные "доказательства".
unprejudiced 12 сентября 2018 | 21:58
Дело Скрипалей — воистину неисчерпаемый плод для фантазий английских СМИ! Они уже столько версий повбрасывали, что уже даже МИД и МВД королевства в них запутались. Вон даже уже сами опровергать их стали!
Вы сможете посчитать, сколько этого «что-то» британскими СМИ и следователями уже было опубликовано: бар, скамейка, распыление через воздушную систему авто, дверная ручка, кот, гречка, газ, крем, Гордон, флакон из-под духов, главарь женщина… Я, например, уже на десятой версии со счету сбился!
При этом все доказательства британскими следователями уничтожаются.
На всякий случай даже кота Скрипалей убрали, а вдруг он, как в русских сказках, говорящий?
По словам Виктории Скрипаль, реальный Александр Петров не похож на опубликованную Скотланд-Ярдом фотографию и вообще не находился в это время в Великобритании.
Родственница Сергея и Юлии Скрипаль Виктория знает, кто такие Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания подозревает в отравлении бывшего офицера ГРУ и его дочери.
«Через свои источники я знаю, что это простые люди. Работа Петрова даже не связана с госслужбой», — сказала Виктория Скрипаль «Интерфаксу».
По ее словам, «конечно, они и их близкие пребывают в полном недоумении, в шоке от происходящего».
«То, что вся история о причастности Петрова и Боширова — это фейк, я знала с первого дня. Кроме того, если Руслан еще похож в жизни и на паспорте на фотографию (которая была опубликована Скотланд-Ярдом), то Петров „даже рядом не стоял“ со своей фотографией.
Более того, по моим данным, реальный Александр Петров не находился в это время в Великобритании», — добавила Скрипаль.
perestarok 12 сентября 2018 | 21:58
"Отравляющее вещество для покушения на Скрипалей могли доставить в Великобританию в багажном отделении самолета."
Англичане всё знают на уровне "могли" и "возможно".
mppv 12 сентября 2018 | 22:00
"могли доставить в Великобританию в багажном отделении"
====
Могли.
А могли дауны из Портона доставить?
mppv 12 сентября 2018 | 22:02
mppv:
Василий , не могли, они же дауны, ...!
lager23 12 сентября 2018 | 22:02
Сделал морду кирпичём и провёз, вот и вся хитрость!
Всех подряд не шманали по прилёту в Лондон.... теперь будут!
andreyoo 12 сентября 2018 | 22:07
Отравляющее вещество для покушения на Сергея Скрипаля и его дочь могли доставить в Великобританию в багажном отделении самолета. Об этом сказал замминистра внутренних дел ...
-- Ппц! Могли доставить ... а могли не доставить, могли в багажном отделении, а могли в ручной клади, могли в пароме из Кале, а могли DHL-ем... Глубоко копает замминистра. У его мамы девичья фамилия не Холмс?
cypher 12 сентября 2018 | 22:34
Формально independent передает слова Бена Уоллеса по-другому: химическое вещество было пронесено контрабандой через пункт проверки багажа. Министр безопасности Бен Уоллес заявил об этом в Палате Общин.
И пишет об этом independent, а не таблоид sun.
Для кремлеботов: англичане считают, что имена Петрова и васечкина - псевдонимы, настоящие были лишь паспорта и визы... Правда, с уровнем кремлебота понять разницу видимо невозможно..