Отравляющее вещество для покушения на Скрипалей могли доставить в Великобританию в багажном отделении самолета...

Отравляющее вещество для покушения на Сергея Скрипаля и его дочь могли доставить в Великобританию в багажном отделении самолета. Об этом сказал замминистра внутренних дел королевства Бен Уоллес. По его словам, скорее всего, было придумано некое прикрытие для того, чтобы подозреваемые могли обойти контроль на границе. Газета The Daily Mirror писала раньше, что вещество «Новичок» могли доставить в Великобританию дипломатическим путем.

Лондон считает причастными к покушению офицеров российской военной разведки. Их имена Александр Петров и Руслан Боширов. Президент России Владимир Путин сегодня сказал, что, по данным Кремля, оба подозреваемых являются гражданскими лицами.