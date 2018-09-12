Французская полиция задержала группу веганов по подозрению в нападении на гастрономы
Французская полиция задержала группу веганов по подозрению в нападении на гастрономы. Это случилось в городе Лилле. Как передает телеканал ВFМ, за последние 4 месяца от рук злоумышленников пострадали рыбные, сырные и мясные лавки, а также ресторан быстрого питания «Макдональдс».
Комментарии4
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bereshliberalivjamu 12 сентября 2018 | 21:19
откуда у травоядных силы на это они же ползать должны.
nehoroshiy 12 сентября 2018 | 21:20
Они что сухой листвой питаются? Растения ведь тоже живые.
jetsam 12 сентября 2018 | 21:25
все сожрали?
а еще называют себя веганами...
росгвардейцы они. а не веганы.
их элитной картошкой и супер луком перекормили, мля....
balmont 12 сентября 2018 | 21:27
Вот чудаки! Запрет на мясо - это примерно как запретить секс. Безнадёжная борьба.