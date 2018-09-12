Французская полиция задержала группу веганов по подозрению в нападении на гастрономы. Это случилось в городе Лилле. Как передает телеканал ВFМ, за последние 4 месяца от рук злоумышленников пострадали рыбные, сырные и мясные лавки, а также ресторан быстрого питания «Макдональдс».