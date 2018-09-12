Российское судно «Лада», которое было задержано в ЮАР, покинуло сегодня Порт-Элизабет

Оно получило необходимое транзитное разрешение, — сказали агентству РИА «Новости» в российском посольстве в ЮАР. Южноафриканская полиция утверждала, что на судне находился опасный груз. «Лада» направлялась из Мадагаскара в Нигерию. В посольстве пояснили, что сухогруз перевозил промышленную взрывчатку. При этом у капитана не было необходимых документов. Их экстренно оформил отправитель.