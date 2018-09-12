В Московском патриархате опровергают отказ патриарха Кирилла поминать за богослужением патриарха Варфоломея

В Московском патриархате опровергают слухи о том, что патриарх Кирилл отказался поминать за богослужением патриарха Варфоломея. Как пояснил пресс-секретарь предстоятеля священник Александр Волков на своей странице в Фейсбуке, во время освящения храма в Норильске поминовение проходило по краткому чину, когда не упоминаются все патриархи. Волков дал понять, что позиция Москвы по вопросу отношений с Константинопольской церковью будет формироваться открыто и ясно, — передает «Интерфакс».

Отношения между двумя патриархами обострились после того, как Константинопольский патриарх Варфоломей направил в Киев двух посланников. Сообщалось, что это сделано в рамках предоставления автокефалии Украинской православной церкви. В Москве пригрозили расколом.