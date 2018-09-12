В Московском патриархате опровергают отказ патриарха Кирилла поминать за богослужением патриарха Варфоломея
В Московском патриархате опровергают слухи о том, что патриарх Кирилл отказался поминать за богослужением патриарха Варфоломея. Как пояснил пресс-секретарь предстоятеля священник Александр Волков на своей странице в Фейсбуке, во время освящения храма в Норильске поминовение проходило по краткому чину, когда не упоминаются все патриархи. Волков дал понять, что позиция Москвы по вопросу отношений с Константинопольской церковью будет формироваться открыто и ясно, — передает «Интерфакс».
Отношения между двумя патриархами обострились после того, как Константинопольский патриарх Варфоломей направил в Киев двух посланников. Сообщалось, что это сделано в рамках предоставления автокефалии Украинской православной церкви. В Москве пригрозили расколом.
Комментарии3
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master_superanalitik 12 сентября 2018 | 21:13
В Московском патриархате опровергают отказ патриарха Кирилла поминать за богослужением патриарха Варфоломея
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Варфоломей ведет себя крайне неприлично, так как он является марионеткой США и Турции, или слугой двух господ, как Труффальдино из Бергамо. Варфоломей хочет стать папой Римским Православного мира, а это не правильно, если во главе Православного мира будет стоять Эрдоган. Только Патриарх Кирилл имеет право быть первым среди равных и стоять во главе Православного мира. А Варфоломею следует дать шанс на исправление, но при условии, что он добровольно поедет в Оймякон, в Якутию, в Саха.
stopkran1969 12 сентября 2018 | 21:16
Не заплатил Варфаломей за упоминание
piccoru 12 сентября 2018 | 21:17
Кирилл может, ничего святого нет у этого рясеносца...