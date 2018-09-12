Полиция Москвы начала проверку по факту нападения на выставку современного искусства

Несколько радикалов из группировки СЕРБ устроили погром на показе работ художника Василия Слонова, — передает ТАСС. Источник агентства рассказал, что один из пострадавших экспонатов направлен на экспертизу.

Ранее директор галереи «11.12» Александр Шаров сказал «Эху», что к ним ворвались пять человек, которые облили краской несколько картин, а также вынесли часть работ на улицу. По словам Шарова, нападавшие обвинили организаторов выставки в экстремизме.