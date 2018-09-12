Полиция Москвы начала проверку по факту нападения на выставку современного искусства
Несколько радикалов из группировки СЕРБ устроили погром на показе работ художника Василия Слонова, — передает ТАСС. Источник агентства рассказал, что один из пострадавших экспонатов направлен на экспертизу.
Ранее директор галереи «11.12» Александр Шаров сказал «Эху», что к ним ворвались пять человек, которые облили краской несколько картин, а также вынесли часть работ на улицу. По словам Шарова, нападавшие обвинили организаторов выставки в экстремизме.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
alex55 12 сентября 2018 | 21:08
"....НАПАДАВШИЕ!!! обвинили организаторов выставки в экстремизме..."
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Путинское зазеркалье...
kottigr1 12 сентября 2018 | 21:12
Полная деградация власти..
Нападки штурмовиков или жесткие разгоны митингов не могут в нынешней РФ достичь эффекта запугивания масс.. Они лишь полностью отвращают от вмешательства в политику тощей буржуазной прослойки. Лишь эта прослойка является той "подушкой безопасности" которая смягчает взаимоотношения между правящей Ылитой и широкими народными массами. Когда власть останется один на один с голодными людьми переполненными ненавистью, никакой ОМОН, никакая Росгвардия не спасет этих властвующих глупцов..
tprfrund001 12 сентября 2018 | 21:30
Почему-то за то, что в РФ считается "современным искусством". во Франции сажают в тюрьму.
alex55 12 сентября 2018 | 21:39
tprfrund001:
- Неужели я никогда не буду в Париже?
– А вы давно там не были?
– Я никогда там не был.
– То есть давно не были?
/М. Жванецкий/
sergei_tn 12 сентября 2018 | 21:35
По словам Шарова, нападавшие обвинили организаторов выставки в экстремизме.
--------------------------------
Сильно. Не те кто погром устроил экстремисты, а те у кого устроили погром.
В общем знакомая логика :)