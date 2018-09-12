Галина Золина ушла с поста ректора Тимирязевской академии

Почти 2 года она руководила вузом. Ее пребывание на этом посту сопровождалось многочисленными конфликтами с преподавателями. Подчиненные Золиной выступили против планов передачи под застройку опытных полей неподалеку от здания академии, — пишет «Коммерсантъ».

О ее отставке сегодня сообщила пресс-служба Российского государственного аграрного университета имени Тимирязева. При этом подчеркивается, что за время работы Золиной имущество и земля университета остались в целости и сохранности.