Суд продлил административный арест Сергея Удальцова
Мещанский районный суд удовлетворил иск полиции с просьбой продлить административный арест координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова, не учитывая проведенных им в больнице четырех суток, сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» его супруга Анастасия Удальцова.
«Сегодняшнее решение воспринимаю как травлю», — подчеркнула она, уточнив, что ранее в подобных случаях при госпитализации Удальцова из-за голодовок, время проведенное им в больнице зачитывалось как часть отбытого наказания. «Это при том, что Сергей Удальцов в больнице находился в тех же условиях, что в спецприемнике, без телефона, под надзором полиции, не имея возможности принимать посетителей, личных вещей ему тоже не возвращали», — подчеркнула Удальцова. Она добавила, что координатор «Левого фронта» продолжает голодовку.
Она также напомнила, что завтра Симоновский суд решит вопрос об установлении административного надзора за С.Удальцовым.
Комментарии5
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danko1 12 сентября 2018 | 20:38
Какой гуманный суд.
А у судей, как у Хахалевой, тоже дипломы купленные, судя по абсурду их приговора?
kottigr1 12 сентября 2018 | 20:47
danko1: Суд напрямую нарушил Закон и совершив это преступление автоматически превратился в сборище уголовников. Получается, что теперь уголовники вершат суд в РФ по своим уголовным законам..
vinidbi 12 сентября 2018 | 20:51
kottigr1: А вы это только сейчас узнали- что там сборище уголовников?- я например это понял в 2008 году!!!
kottigr1 12 сентября 2018 | 21:02
vinidbi: Увы.. Система поражена коррупцией сверху до низу.. Государство окончательно превращено в корпорацию уголовников.
begly_ 12 сентября 2018 | 20:52
Ни верите в справедливость самого честного и гуманного суда в мире, не живите в России.