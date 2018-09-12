Суд продлил административный арест Сергея Удальцова

Мещанский районный суд удовлетворил иск полиции с просьбой продлить административный арест координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова, не учитывая проведенных им в больнице четырех суток, сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» его супруга Анастасия Удальцова.

«Сегодняшнее решение воспринимаю как травлю», — подчеркнула она, уточнив, что ранее в подобных случаях при госпитализации Удальцова из-за голодовок, время проведенное им в больнице зачитывалось как часть отбытого наказания. «Это при том, что Сергей Удальцов в больнице находился в тех же условиях, что в спецприемнике, без телефона, под надзором полиции, не имея возможности принимать посетителей, личных вещей ему тоже не возвращали», — подчеркнула Удальцова. Она добавила, что координатор «Левого фронта» продолжает голодовку.

Она также напомнила, что завтра Симоновский суд решит вопрос об установлении административного надзора за С.Удальцовым.