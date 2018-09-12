Британские консерваторы, по некоторым данным, обсуждали отставку премьер-министра Терезы Мэй
Встреча по этому вопросу прошла накануне вечером, — утверждает телеканал Би-би-си со ссылкой на свои источники. Она собрала членов правящей партии, которые недовольны планами главы правительства по брекзиту. Сторонники отставки Мэй выступают за жесткий вариант, который предполагает принципиальный разрыв отношений с Евросоюзом, — рассказал собеседник телеканала.
В свою очередь The Guardian пишет, что члены группы не преследовали цели сместить Мэй с ее поста. Они хотят, чтобы она отказалась от уже согласованного плана.
Комментарии3
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gonduras_on_colima 12 сентября 2018 | 20:41
Проведём аналогию между формально монархической Британией и так же формально республиканской и демократической Северной Нигерией.
Представим себе, что правящая партия начинает обсуждать - а не пнуть ли коленом под зад текущего пересидента-нацпиdера?
Ну что, портянки, представили?
И как, сцыкотно стало за родные 11-80 за каждый выхлоп?
master_superanalitik 12 сентября 2018 | 20:49
Британские консерваторы, по некоторым данным, обсуждали отставку премьер-министра Терезы Мэй
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Терезу Мэй конечно следует отставить, но ее познания не должны пропасть почем зря. Тереза Мэй должны стать во главе цэевропейцев. Только Тереза Мэй научит свидомитов не только ссать, но и срать стоя.
boseal 12 сентября 2018 | 21:05
gonduras_on_colima: Так мы то "Мордор", поэтому нам простительно. А можно ли себе позволить такое в молодом "демократическом" государстве Украина? Представили? Ну помечтайте, помечтайте))).