Британские консерваторы, по некоторым данным, обсуждали отставку премьер-министра Терезы Мэй

Встреча по этому вопросу прошла накануне вечером, — утверждает телеканал Би-би-си со ссылкой на свои источники. Она собрала членов правящей партии, которые недовольны планами главы правительства по брекзиту. Сторонники отставки Мэй выступают за жесткий вариант, который предполагает принципиальный разрыв отношений с Евросоюзом, — рассказал собеседник телеканала.

В свою очередь The Guardian пишет, что члены группы не преследовали цели сместить Мэй с ее поста. Они хотят, чтобы она отказалась от уже согласованного плана.