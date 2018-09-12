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20:30, 12 сентября 2018

США предупредили авиакомпании о рисках полетов над Ираном

Это связано с возможными пусками российских ракет из района Каспия. Также управление гражданской авиации предупреждает о возможных пусках иранских ракет. В ведомстве напоминают, что четыре российские крылатые ракеты, по их сведениям, три года назад упали на территории Ирана, когда летели к цели в Сирии. Среди других рисков указано возможное глушение Тегераном системы геолокации GPS.

Комментарии

5

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begly_ 12 сентября 2018 | 20:41

Лучше перебдеть, чем недобздеть.

master_superanalitik 12 сентября 2018 | 20:46


Американцы молодцы, заботятся о трудящихся, чтобы не летали над зоной жизненных интересов Российской Империи. Свидомиты должны учиться у своих патронов, у США. А то над зоной боевых действий даже не отменили полеты гражданской авиации. Это когда сбили гражданский самолет.

begly_ 12 сентября 2018 | 20:48

master_superanalitik:

Я об этом ни раз писал.
Привет Колян!

master_superanalitik 12 сентября 2018 | 20:56

begly_:

Привет Шурик! Если бы все рассуждали как ты да я, да мы с тобою, то уже давно был бы мир во всём Мире!

begly_ 12 сентября 2018 | 21:00

master_superanalitik:

Мы с тобой одной крови, брат!
У меня 3я положительная.

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