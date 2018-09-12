США предупредили авиакомпании о рисках полетов над Ираном
Это связано с возможными пусками российских ракет из района Каспия. Также управление гражданской авиации предупреждает о возможных пусках иранских ракет. В ведомстве напоминают, что четыре российские крылатые ракеты, по их сведениям, три года назад упали на территории Ирана, когда летели к цели в Сирии. Среди других рисков указано возможное глушение Тегераном системы геолокации GPS.
Комментарии5
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begly_ 12 сентября 2018 | 20:41
Лучше перебдеть, чем недобздеть.
master_superanalitik 12 сентября 2018 | 20:46
Американцы молодцы, заботятся о трудящихся, чтобы не летали над зоной жизненных интересов Российской Империи. Свидомиты должны учиться у своих патронов, у США. А то над зоной боевых действий даже не отменили полеты гражданской авиации. Это когда сбили гражданский самолет.
begly_ 12 сентября 2018 | 20:48
master_superanalitik:
Я об этом ни раз писал.
Привет Колян!
master_superanalitik 12 сентября 2018 | 20:56
begly_:
Привет Шурик! Если бы все рассуждали как ты да я, да мы с тобою, то уже давно был бы мир во всём Мире!
begly_ 12 сентября 2018 | 21:00
master_superanalitik:
Мы с тобой одной крови, брат!
У меня 3я положительная.