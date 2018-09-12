США предупредили авиакомпании о рисках полетов над Ираном

Это связано с возможными пусками российских ракет из района Каспия. Также управление гражданской авиации предупреждает о возможных пусках иранских ракет. В ведомстве напоминают, что четыре российские крылатые ракеты, по их сведениям, три года назад упали на территории Ирана, когда летели к цели в Сирии. Среди других рисков указано возможное глушение Тегераном системы геолокации GPS.