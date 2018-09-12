Санкции США за вмешательство в выборы будут вводиться автоматически против иностранных правительств
Санкции США за вмешательство в выборы будут вводиться автоматически против иностранных правительств, — пишет газета «Хилл». Сегодня президент Дональд Трамп подписал указ о подобных мерах. Через несколько недель в Штатах пройдут промежуточные выборы в Конгресс. В спецслужбах уже предупреждают о новых попытках вмешательства со стороны России. В свою очередь все подобные обвинения отвергает.
Комментарии9
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begly_ 12 сентября 2018 | 20:38
Кубанские казаки в США кричат ЛЮБО!
master_superanalitik 12 сентября 2018 | 20:53
begly_:
Российская Империя должна по поводу выборов в США сделать заявление, что не признает выборы, если на выборах не победят люди Дональда Трампа. Если сравнивать президента Трампа и негра Обаму, то для России выгоден не негр Обама, а именно Трамп, так как он хоть и суровый, но справедливый, и вполне искренне хочет чтобы американцы жили как белые люди.
begly_ 12 сентября 2018 | 20:58
master_superanalitik:
Трамп среди коренных американцев и здравомыслящих понаевших пользуется заслуженным авторитем. Выдвинут на второй срок, проголосуем ЗА!
zurrog_ 12 сентября 2018 | 20:49
Трамп вводит санкции против России за вмешательство её в выборы США, чтобы Трамп выиграл выборы. Вот такая "многоходовочка", граждане ватники
begly_ 12 сентября 2018 | 20:55
zurrog_:
И что это меняет?, в чем вина Трампа, тогда еще не президента?
zurrog_ 12 сентября 2018 | 21:02
begly_: то и меняет. Что был Трамп наш. А стал Трампчмо. Портянки заколебались надпись на своих Приорах перекрашивать.
ai65_qi60 12 сентября 2018 | 20:51
Нас должно утешать лишь одно - дно это не предел, на дне ямы тоже бывают.
ara_1 12 сентября 2018 | 20:52
Интересно, имеет ли этот Закон "обратную силу"? Глядишь, "Гениальнейший" отправится на нары, за вмешательство в Выборы в Израиле...
grigorcar 12 сентября 2018 | 21:04
долой иностранные правительства!