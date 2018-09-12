Санкции США за вмешательство в выборы будут вводиться автоматически против иностранных правительств, — пишет газета «Хилл». Сегодня президент Дональд Трамп подписал указ о подобных мерах. Через несколько недель в Штатах пройдут промежуточные выборы в Конгресс. В спецслужбах уже предупреждают о новых попытках вмешательства со стороны России. В свою очередь все подобные обвинения отвергает.