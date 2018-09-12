Бывший защитник лондонского «Челси» Джон Терри отказался от перехода в московский «Спартак»

Бывший защитник лондонского «Челси» и сборной Англии по футболу Джон Терри отказался от перехода в московский «Спартак». Об этом он написал на своей странице в Инстаграме. Терри поблагодарил клуб и болельщиков и пожелал им успехов в текущем сезоне.

Ранее сообщалось, что Терри уже согласовал со «Спартаком» годовой оклад в размере 1-го миллиона 800 тысяч евро. Однако позже он потребовал увеличить эту сумму на 1 миллион 400 тысяч евро. Также сообщалось, что 37-летний футболист прошел для «Спартака» медосмотр в Риме.