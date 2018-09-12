Бывший защитник лондонского «Челси» Джон Терри отказался от перехода в московский «Спартак»
Бывший защитник лондонского «Челси» и сборной Англии по футболу Джон Терри отказался от перехода в московский «Спартак». Об этом он написал на своей странице в Инстаграме. Терри поблагодарил клуб и болельщиков и пожелал им успехов в текущем сезоне.
Ранее сообщалось, что Терри уже согласовал со «Спартаком» годовой оклад в размере 1-го миллиона 800 тысяч евро. Однако позже он потребовал увеличить эту сумму на 1 миллион 400 тысяч евро. Также сообщалось, что 37-летний футболист прошел для «Спартака» медосмотр в Риме.
Комментарии4
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nikolashin2017 12 сентября 2018 | 20:18
здесь климат для него не тот:
и не поможет антидот...
lenin3 12 сентября 2018 | 20:30
Уже и за деньги немалые не заманишь иностранцев в Россию(ну,если только сразу в депутаты).А вот российские спортсмены бегут с родины без оглядки,хоть и в Молдавию...
ser_gey_love_roff 12 сентября 2018 | 20:31
Зажали бабло, жлобы,
Теперь играйте без Терри.
pravdoiskatel 12 сентября 2018 | 20:59
Там некогда гулял и я,
Но вреден север для меня...