Фонд кино утверждает, что выиграл в суде дела о взыскании средств, которые выделялись на несколько фильмов.
Среди них ленты «Суперпапа», «Сны Севы Горелова» и мультфильм «Боб». Однако у приставов не получилось вернуть средства, — отметили в пресс-службе.
Сегодня стало известно, что МВД возбудило уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере по фактам хищения денег Фонда кино. Источник «Интерфакса» уточнял, что речь идет о 10-ти миллионах рублей.
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