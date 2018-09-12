Фонд кино утверждает, что выиграл в суде дела о взыскании средств, которые выделялись на несколько фильмов.

Среди них ленты «Суперпапа», «Сны Севы Горелова» и мультфильм «Боб». Однако у приставов не получилось вернуть средства, — отметили в пресс-службе.

Сегодня стало известно, что МВД возбудило уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере по фактам хищения денег Фонда кино. Источник «Интерфакса» уточнял, что речь идет о 10-ти миллионах рублей.