Представители Константинопольского патриархата, по некоторым данным, уже прибыли в Киев

Архиепископ Памфилийский Даниил и епископ Эдмонтонский Иларион смогли даже прогуляться по Киево-Печерской лавре, — передает «Интерфакс» со ссылкой на Союз православных журналистов Украины.

О назначении двух экзархов Вселенского патриарха стало известно еще на прошлой неделе. Сообщалось, что назначение сделано в рамках подготовки к автокефалии Украинской православной церкви. На это резко отреагировали в Московской патриархии и пригрозили расколом.