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20:02, 12 сентября 2018

Представители Константинопольского патриархата, по некоторым данным, уже прибыли в Киев

Архиепископ Памфилийский Даниил и епископ Эдмонтонский Иларион смогли даже прогуляться по Киево-Печерской лавре, — передает «Интерфакс» со ссылкой на Союз православных журналистов Украины.

О назначении двух экзархов Вселенского патриарха стало известно еще на прошлой неделе. Сообщалось, что назначение сделано в рамках подготовки к автокефалии Украинской православной церкви. На это резко отреагировали в Московской патриархии и пригрозили расколом.

Комментарии

16

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gs1112 12 сентября 2018 | 20:22

Проблема не в том, что прибыли в Киев посланники Константинополя, а в том когда из Киева уедут Московские эмиссары

nina51 12 сентября 2018 | 20:23

gs1112: никогда и не надейтесь

eternity88 12 сентября 2018 | 20:58

nina51: верно глаголешь, «Сестра». Не уедут - спокойно переметнутся и всего делов. Не в первой попам такое. Романовых «отцарствовавшими» в своих поповских наставлениях сразу вслед за комиссарами объявили.

deathmorozz 12 сентября 2018 | 20:26

Пороху точно висеть.даже без руки кремля ,найдутся люди ...те кто не позволит просто так забрать Лавру. Не дай Бог но может пролиться кровь.

vinidbi 12 сентября 2018 | 20:30

Гундяй струсил и допустил ошибку когда аннексировали Крым - и за это теперь приходится расплачиваться всей РПЦ!!!

deathmorozz 12 сентября 2018 | 20:36

vinidbi: по итогу все вернется на круги своя..храм на крови мучеников и фашистов . вряд ли кто то выиграет кроме американцев.висеть будет ..не убежит.

vinidbi 12 сентября 2018 | 20:47

deathmorozz: Срать на порошенко- но гундяев трусливо смалодушничал и не одернул кремль от аннексии Крыма - а теперь будет за это все российское православие расплачиваться за поступок гб-шного осведомителя и табачно-водочного короля!!!

deathmorozz 12 сентября 2018 | 20:52

vinidbi: ерунда .расплачиваться будут люди. не важно скажем чьи.порох перегнул палку. если что то начнется...то как в грузии уже команды "стоп" не будет.

vinidbi 12 сентября 2018 | 20:59

deathmorozz: Идиотик- при чем здесь порошенко? люди на Украине должны терпеть после того,как у них отжали территорию??? вы бы терпели? если вы не терпила??? хохлов можно во многом костить- но только не в отсутствии чувства собственного достоинства!!!

fekoff 12 сентября 2018 | 20:37

deathmorozz: не забрать, а вернуть.

ser_gey_love_roff 12 сентября 2018 | 20:43

deathmorozz: Кто проливать кровь будет за твою РПЦ, болезный, неужто те, кого мусора на акциях безнаказанно плетками метелят? Рассмешил.

eternity88 12 сентября 2018 | 21:02

deathmorozz: да ты чо, прям морду об дисплей расквасишь?! Ну патриотище! Ну на все сопли по стене патриотище! За прокат «Матильды» «православныя» тож кровь и огонь пророчили. Из них что ли?))
ПС. Разберутся в Украине без

pedrobutylkovich 12 сентября 2018 | 20:30

Варфоломеюшка решил стать православным папой? Так и до отлучения от церкви недалеко за раскол.

b522 12 сентября 2018 | 20:31

Каноническая территория РПЦ скукоживается. И тут вопросы к тем, кто идиотничал в марте 2018. Пришло время собирать камни.

nf5096004 12 сентября 2018 | 20:45

РПЦ поддерживала действия в Крыму и на Донбассе. Не может Украина согласиться с тем, что эта структура пребывает на ее территории. И это вполне логично.

ser_gey_love_roff 12 сентября 2018 | 20:48

Посланному в эротическое странствие Гундяеву надо обратить свой взгляд на Восток, Тибет, например, может те согласятся принять гэбэшнопровославную веру?

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