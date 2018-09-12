Группа вандалов устроила погром на выставке современного искусства в центре Москвы
Это произошло в галерее «11.12» на «Винзаводе». Накануне там открылась персональная выставка художника Василия Слонова «Небесный Иерусалим». Как сказал «Эху» владелец и директор галереи Александр Шаров, сегодня к ним пришли пятеро неизвестных, которые облили красной краской картины, а некоторые произведения сняли со стены и вынесли. Кроме того, вандалы обвинили организаторов выставки в экстремизме, оскорблении президента Владимира Путина и России. На видео, которые опубликовали очевидцы, среди участников нападения замечены радикалы из группировки СЕРБ. Директор галереи уже подал заявление в полицию.
Это не первый скандал вокруг выставки Слонова. Пять лет назад выставка Welcome! Sochi 2014, показанная в Перми, привела к отставке с поста директора местного Музея современного искусства Марата Гельмана.
Комментарии14
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timber_head 12 сентября 2018 | 20:13
Наша супер-пупер полиция вмеместе с супер-пупер Росгвардией, естественно, никого не найдут? А если бы этих козлов, когда они вандализмом занимались, арматурой обработали, то сколько бы получили немедленно задержанные "виновники"?
segserg 12 сентября 2018 | 20:16
timber_head:
Готов забиться на коньяк, что не найдут.
basel812 12 сентября 2018 | 20:35
segserg: Готов забить, что все эти СЕРБЫ-штурмовики у ментов на зарплате.
timber_head 12 сентября 2018 | 20:38
basel812: Думаю, не у ментов. Думаю, им платят из "более высоких источников".
unprejudiced 12 сентября 2018 | 20:18
По словам Виктории Скрипаль, реальный Александр Петров не похож на опубликованную Скотланд-Ярдом фотографию и вообще не находился в это время в Великобритании.
Родственница Сергея и Юлии Скрипаль Виктория знает, кто такие Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания подозревает в отравлении бывшего офицера ГРУ и его дочери.
«Через свои источники я знаю, что это простые люди. Работа Петрова даже не связана с госслужбой», — сказала Виктория Скрипаль «Интерфаксу».
По ее словам, «конечно, они и их близкие пребывают в полном недоумении, в шоке от происходящего».
«То, что вся история о причастности Петрова и Боширова — это фейк, я знала с первого дня. Кроме того, если Руслан еще похож в жизни и на паспорте на фотографию (которая была опубликована Скотланд-Ярдом), то Петров „даже рядом не стоял“ со своей фотографией.
Более того, по моим данным, реальный Александр Петров не находился в это время в Великобритании», — добавила Скрипаль.
stopkran1969 12 сентября 2018 | 20:47
unprejudiced: дятел, веткой ошибся.
aleks50 Алексей Клубников 12 сентября 2018 | 20:18
Любое дерьмо при таком же пересиденте чувствует свою безнаказанность.
timber_head 12 сентября 2018 | 20:25
aleks50: Не просто чувствует безнаказанность, а всячески поощряется. Все эти казаки, сербовцы, православные активисты и т.п. точно также на гос.содержании, как и росгвардейцы.
grazschdanin 12 сентября 2018 | 20:25
На винзаводе искусства не может быть в принципе.
begly_ 12 сентября 2018 | 20:26
Ну что вы, ну какие же это вандалы?, это же патриотически настроенные активисты, на которых и жиждится Россия.
ludvig14 12 сентября 2018 | 20:36
begly_: почти что Скрепы!
lager23 12 сентября 2018 | 20:27
Скоты
dvdd 12 сентября 2018 | 20:33
Как сильно это становится похоже на Германию наконуне известных событий.
stopkran1969 12 сентября 2018 | 20:54
В детстве почти все играли в мушкетёров, и гвардейцев приходилось просто назначать на время, что бы было кого чморить. Теперь гвардейцев как грязи, кто в мушкетеры? Может как то сорганизуемся, устроим квест