Группа вандалов устроила погром на выставке современного искусства в центре Москвы

Это произошло в галерее «11.12» на «Винзаводе». Накануне там открылась персональная выставка художника Василия Слонова «Небесный Иерусалим». Как сказал «Эху» владелец и директор галереи Александр Шаров, сегодня к ним пришли пятеро неизвестных, которые облили красной краской картины, а некоторые произведения сняли со стены и вынесли. Кроме того, вандалы обвинили организаторов выставки в экстремизме, оскорблении президента Владимира Путина и России. На видео, которые опубликовали очевидцы, среди участников нападения замечены радикалы из группировки СЕРБ. Директор галереи уже подал заявление в полицию.

Это не первый скандал вокруг выставки Слонова. Пять лет назад выставка Welcome! Sochi 2014, показанная в Перми, привела к отставке с поста директора местного Музея современного искусства Марата Гельмана.