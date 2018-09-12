Дональд Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в выборы
Это касается, в том числе, распространения пропаганды и дезинформации, — пояснил представитель Белого дома. Меры будут применяться как к физическим и юридическим лицам, так и к целым странам. Сюда включены заморозка активов, а также ограничение доступа к финансам, — рассказал журналистам помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Он добавил, что о каких-то конкретных странах в указе Трампа не говорится.
Американские спецслужбы обвиняют Россию во вмешательстве в президентские выборы. В Москве эти обвинения отвергают.
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
eduard53 12 сентября 2018 | 20:14
Что ж, прищемить яйца фаберже путриотическим пропагандонам, имеющим родню-недвижку-счета и т.п. на проклинаемом ими Западе, было бы неплохо и чувствительно ...
dmast79 12 сентября 2018 | 20:53
eduard53: Вы это уже столько лет говорите, а в реале ослабевает, наоборот - проамериканская прослойка предателей и иуд. Как думаете, сколько продержатся "либеральные" (финансируемые врагами России) лже-СМИ и маргинальные партии, когда будет ввёден аналогичный российский закон?
slovoidelo199 12 сентября 2018 | 21:01
внимательно наблюдаем за курсом рубля , россияне!
begly_ 12 сентября 2018 | 20:22
Давно Америка ждалА такого Президента., Трамп свои обязанности на этом посту выполняет блестяще.
mahnozlukka 12 сентября 2018 | 20:26
А если кто то неизвестный будет лезть в наши американские выборы
То того будем бить по наглой зырянской морде
(с) Трамп
krysodav3 12 сентября 2018 | 20:35
Так что, Трамп наш или не наш!? " А как хорошо началось : приглашаем в Москву!" Савсем продался Трамп америкосам!
nestormihnenko 12 сентября 2018 | 20:39
Процесс пошёл. Следим за курсом рубля.
zurrog_ 12 сентября 2018 | 20:41
Трамп вводит санкции против России за вмешательство её в выборы США, чтобы Трамп выиграл выборы. Вот такая "многоходовочка", граждане ватники
dmast79 12 сентября 2018 | 20:51
zurrog_: Ответный ход будет концом для проамериканской пятой колонны в России.
monik_7 12 сентября 2018 | 20:55
Трампушка, та шоб у тебя ручки никогда не болели!