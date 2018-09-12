Самый богатый чиновник Минкультуры возглавил НИИ культурного и природного наследия имени Лихачева

Приказом министра Владимира Мединского на этот пост назначен его бывший первый зам Владимир Аристархов. Как напоминает РБК, по итогам прошлого года доход Аристархова составил 142 миллиона рублей. Чиновник был назван совладельцем двух подмосковных компаний, которые управляют недвижимым имуществом. Аристархов ушел из министерства в июне. Сообщалось, что он подал в отставку по собственному желанию.