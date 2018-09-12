Самый богатый чиновник Минкультуры возглавил НИИ культурного и природного наследия имени Лихачева
Приказом министра Владимира Мединского на этот пост назначен его бывший первый зам Владимир Аристархов. Как напоминает РБК, по итогам прошлого года доход Аристархова составил 142 миллиона рублей. Чиновник был назван совладельцем двух подмосковных компаний, которые управляют недвижимым имуществом. Аристархов ушел из министерства в июне. Сообщалось, что он подал в отставку по собственному желанию.
Комментарии9
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eduard53 12 сентября 2018 | 19:38
А.Галич:
"И у гроба встали мародёры,
И несут почётный Ка-Ра-Ул !"
danko1 12 сентября 2018 | 20:09
eduard53: А это не тот зам, которого поймали на воровстве при реставрации Донского монастыря?
eniro 12 сентября 2018 | 19:43
И сказал Господь Владимир сатане Владимиру: обратил ли ты внимание твое на раба Моего Владимира? ибо нет такого, как он, на земле: человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла, и доселе тверд в своей непорочности.
asyrj 12 сентября 2018 | 19:49
Видать, остальное все разграбил. ("Разобрал по себе").
kir_pich_101 12 сентября 2018 | 19:51
Вот если бы человек покусал собаку, это было бы удивительно, а если собака человека, то это нормально.
А у нас разве по другому могло быть?
cromwel 12 сентября 2018 | 20:02
Просто бедных чиновников у них нет. Наворовались все. Но нет предела совершенству. Еще бы надо попилить
sergilio 12 сентября 2018 | 20:03
Теперь и природного наследия не будет(((
ugiazov 12 сентября 2018 | 20:06
Хотел залечь в тину? Не выйдет. Из ОПГ просто так не уходят.
eniro 12 сентября 2018 | 20:26
ugiazov: И сказал Он:За твою дерзость против Меня и за то, что надмение твое дошло до ушей Моих, Я вложу кольцо Мое в ноздри твои и удила Мои в рот твой, и возвращу тебя назад тою же дорогою, которою ты пришел.